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Запад не хочет договариваться по-честному насчет Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 09.09.2024
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16:21 09.09.2024 (обновлено: 16:29 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971638995.html
Запад не хочет договариваться по-честному насчет Украины, заявил Лавров
Запад не хочет договариваться по-честному насчет Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 09.09.2024
Запад не хочет договариваться по-честному насчет Украины, заявил Лавров
Запад не хочет договариваться по-честному в вопросе урегулирования украинского конфликта и хочет делать все для нанесения России стратегического поражения на... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:21
2024-09-09T16:29
украина
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сергей лавров
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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Запад не хочет договариваться по-честному в вопросе урегулирования украинского конфликта и хочет делать все для нанесения России стратегического поражения на поле боя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."...Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила. Это ультиматум чистой воды. То, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно: Запад не хочет договариваться по-честному. Запад хочет продолжать делать все, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить нам о нанесении стратегического поражения на поле боя", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).Министр иностранных дел России добавил, что РФ никогда всерьез не рассматривала "формулу Зеленского" по Украине.
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html
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украина, россия, сергей лавров, в мире
Украина, Россия, Сергей Лавров, В мире
Запад не хочет договариваться по-честному насчет Украины, заявил Лавров

Лавров: Запад не хочет договариваться по-честному по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Запад не хочет договариваться по-честному в вопросе урегулирования украинского конфликта и хочет делать все для нанесения России стратегического поражения на поле боя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"...Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила. Это ультиматум чистой воды. То, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно: Запад не хочет договариваться по-честному. Запад хочет продолжать делать все, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить нам о нанесении стратегического поражения на поле боя", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Министр иностранных дел России добавил, что РФ никогда всерьез не рассматривала "формулу Зеленского" по Украине.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Вчера, 15:39
 
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