https://ria.ru/20240909/lavrov-1971638995.html

Запад не хочет договариваться по-честному насчет Украины, заявил Лавров

Запад не хочет договариваться по-честному насчет Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 09.09.2024

Запад не хочет договариваться по-честному насчет Украины, заявил Лавров

Запад не хочет договариваться по-честному в вопросе урегулирования украинского конфликта и хочет делать все для нанесения России стратегического поражения на... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:21

2024-09-09T16:21

2024-09-09T16:29

украина

россия

сергей лавров

в мире

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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Запад не хочет договариваться по-честному в вопросе урегулирования украинского конфликта и хочет делать все для нанесения России стратегического поражения на поле боя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."...Инициатива Зеленского давно известна, она уже всем оскомину набила. Это ультиматум чистой воды. То, что Запад цепляется за этот ультиматум, означает только одно: Запад не хочет договариваться по-честному. Запад хочет продолжать делать все, чтобы Россия, как они надеются, приближалась к ситуации, когда можно будет объявить нам о нанесении стратегического поражения на поле боя", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).Министр иностранных дел России добавил, что РФ никогда всерьез не рассматривала "формулу Зеленского" по Украине.

https://ria.ru/20240909/ukraina-1971625862.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, сергей лавров, в мире