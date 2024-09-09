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Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны, заявил Лавров - РИА Новости, 09.09.2024
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11:48 09.09.2024 (обновлено: 13:41 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971566532.html
Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны, заявил Лавров
Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны, заявил Лавров - РИА Новости, 09.09.2024
Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны, заявил Лавров
Ближний Восток оказался на грани большой войны, заявил глава МИД Сергей Лавров во время министерской встречи формата Россия — Совет сотрудничества арабских... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:48
2024-09-09T13:41
ближний восток
в мире
сергей лавров
израиль
россия
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ЭР-РИЯД, 9 сен — РИА Новости. Ближний Восток оказался на грани большой войны, заявил глава МИД Сергей Лавров во время министерской встречи формата Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).&quot;Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны, наша общая ответственность — не допустить этого&quot;, — сказал он.Министр отметил, что неспособность мирового сообщества остановить боевые действия в секторе Газа привела к резкому ухудшению военно-политической ситуации на всем Ближнем Востоке: от границы Ливана и Израиля до акватории Красного моря. При этом одновременно на новый опасный уровень вышло противостояние между Израилем и Ираном.Лавров подчеркнул, что без урегулирования палестино-израильской проблемы Ближний Восток не сможет стабильно развиваться.Глава МИД добавил, что Россия работает со всеми сторонами.В свою очередь, премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани во время своего выступления отметил необходимость введения режима прекращения огня в секторе Газа. Он назвал такой шаг ключевым фактором к установлению прочного мира на Ближнем Востоке, для чего странам необходимо сотрудничать в тесной кооперации.Лавров, прибывший в Эр-Рияд накануне, уже провел двусторонние переговоры с генсеком ССАГПЗ Джасемом аль-Будейви, а также главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
https://ria.ru/20240908/strelba-1971373510.html
https://ria.ru/20240909/siriya-1971495000.html
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ближний восток, в мире, сергей лавров, израиль, россия
Ближний Восток, В мире, Сергей Лавров, Израиль, Россия
Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны, заявил Лавров

Лавров: Ближний Восток оказался на грани большой региональной войны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 9 сен — РИА Новости. Ближний Восток оказался на грани большой войны, заявил глава МИД Сергей Лавров во время министерской встречи формата Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
«

"Ближний Восток вновь оказался на пороге большой региональной войны, наша общая ответственность — не допустить этого", — сказал он.

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Министр отметил, что неспособность мирового сообщества остановить боевые действия в секторе Газа привела к резкому ухудшению военно-политической ситуации на всем Ближнем Востоке: от границы Ливана и Израиля до акватории Красного моря. При этом одновременно на новый опасный уровень вышло противостояние между Израилем и Ираном.
Лавров подчеркнул, что без урегулирования палестино-израильской проблемы Ближний Восток не сможет стабильно развиваться.
Глава МИД добавил, что Россия работает со всеми сторонами.
В свою очередь, премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани во время своего выступления отметил необходимость введения режима прекращения огня в секторе Газа. Он назвал такой шаг ключевым фактором к установлению прочного мира на Ближнем Востоке, для чего странам необходимо сотрудничать в тесной кооперации.
Лавров, прибывший в Эр-Рияд накануне, уже провел двусторонние переговоры с генсеком ССАГПЗ Джасемом аль-Будейви, а также главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом.
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