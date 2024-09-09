Лавров встретился в Эр-Рияде с главой МИД Саудовской Аравии
Лавров отметил важность развития связей со странами Персидского залива
© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будейви во время встречи в Эр-Рияде. 9 сентября 2024
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будейви во время встречи в Эр-Рияде. 9 сентября 2024
ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом, а также генсеком Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом аль-Будейви, отметив важность развития связей со странами региона.
"Развитие отношений со странами (Персидского) залива является важным приоритетом для нас как в сфере экономики, технологий и торговли", - сказал Лавров в ходе встречи с аль-Будейви.
По словам министра, диалог Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) является актуальным форматом, который дает возможность обсудить ключевые вопросы.
В свою очередь, аль-Будейви заявил, что хотел бы обсудить с Лавровым множество вопросов, в частности то, как ССАГПЗ и Россия могут продвинуть отношения.
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8 сентября, 19:17