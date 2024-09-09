https://ria.ru/20240909/lavrov-1971559308.html

Лавров встретился в Эр-Рияде с главой МИД Саудовской Аравии

Лавров встретился в Эр-Рияде с главой МИД Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.09.2024

Лавров встретился в Эр-Рияде с главой МИД Саудовской Аравии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом, а также генсеком Совета сотрудничества арабских... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:24

2024-09-09T11:24

2024-09-09T11:28

в мире

россия

саудовская аравия

персидский залив

сергей лавров

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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом, а также генсеком Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом аль-Будейви, отметив важность развития связей со странами региона. "Развитие отношений со странами (Персидского) залива является важным приоритетом для нас как в сфере экономики, технологий и торговли", - сказал Лавров в ходе встречи с аль-Будейви. По словам министра, диалог Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) является актуальным форматом, который дает возможность обсудить ключевые вопросы. В свою очередь, аль-Будейви заявил, что хотел бы обсудить с Лавровым множество вопросов, в частности то, как ССАГПЗ и Россия могут продвинуть отношения. В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Лавров прибыл в Эр-Рияд 8 сентября для участия в заседании формата РФ - ССАГПЗ.

https://ria.ru/20240715/saudity--1959338449.html

https://ria.ru/20240908/lavrov-1971455328.html

россия

саудовская аравия

персидский залив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, саудовская аравия, персидский залив, сергей лавров