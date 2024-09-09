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Лавров встретился в Эр-Рияде с главой МИД Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.09.2024
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11:24 09.09.2024 (обновлено: 11:28 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971559308.html
Лавров встретился в Эр-Рияде с главой МИД Саудовской Аравии
Лавров встретился в Эр-Рияде с главой МИД Саудовской Аравии - РИА Новости, 09.09.2024
Лавров встретился в Эр-Рияде с главой МИД Саудовской Аравии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом, а также генсеком Совета сотрудничества арабских... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:24
2024-09-09T11:28
в мире
россия
саудовская аравия
персидский залив
сергей лавров
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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом, а также генсеком Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом аль-Будейви, отметив важность развития связей со странами региона. "Развитие отношений со странами (Персидского) залива является важным приоритетом для нас как в сфере экономики, технологий и торговли", - сказал Лавров в ходе встречи с аль-Будейви. По словам министра, диалог Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) является актуальным форматом, который дает возможность обсудить ключевые вопросы. В свою очередь, аль-Будейви заявил, что хотел бы обсудить с Лавровым множество вопросов, в частности то, как ССАГПЗ и Россия могут продвинуть отношения. В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Лавров прибыл в Эр-Рияд 8 сентября для участия в заседании формата РФ - ССАГПЗ.
https://ria.ru/20240715/saudity--1959338449.html
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саудовская аравия
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в мире, россия, саудовская аравия, персидский залив, сергей лавров
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Персидский залив, Сергей Лавров
Лавров встретился в Эр-Рияде с главой МИД Саудовской Аравии

Лавров отметил важность развития связей со странами Персидского залива

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будейви во время встречи в Эр-Рияде. 9 сентября 2024
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будейви во время встречи в Эр-Рияде. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем аль-Будейви во время встречи в Эр-Рияде. 9 сентября 2024
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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом, а также генсеком Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасемом аль-Будейви, отметив важность развития связей со странами региона.
"Развитие отношений со странами (Персидского) залива является важным приоритетом для нас как в сфере экономики, технологий и торговли", - сказал Лавров в ходе встречи с аль-Будейви.
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По словам министра, диалог Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) является актуальным форматом, который дает возможность обсудить ключевые вопросы.
В свою очередь, аль-Будейви заявил, что хотел бы обсудить с Лавровым множество вопросов, в частности то, как ССАГПЗ и Россия могут продвинуть отношения.
В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Лавров прибыл в Эр-Рияд 8 сентября для участия в заседании формата РФ - ССАГПЗ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Лавров прибыл в Эр-Рияд
8 сентября, 19:17
 
В миреРоссияСаудовская АравияПерсидский заливСергей Лавров
 
 
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