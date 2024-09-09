Рейтинг@Mail.ru
В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 09.09.2024 (обновлено: 18:39 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/latviya-1971666099.html
В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии
В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2024
В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии
Дрон, упавший в Латвии в выходные, прилетел из Белоруссии, заявил командующий латвийской армией Леонид Калниньш на пресс-конференции, которую транслировал... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:39
2024-09-09T18:39
в мире
латвия
белоруссия
россия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_0:149:2000:1274_1920x0_80_0_0_d5d36bf11ed2145d8a1ed192aae8fa28.jpg
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дрон, упавший в Латвии в выходные, прилетел из Белоруссии, заявил командующий латвийской армией Леонид Калниньш на пресс-конференции, которую транслировал портал TVnet. "Дрон влетел в Латвию из Белоруссии. &lt;...&gt; Была предоставлена ​​обширная информация от иностранных партнеров по НАТО, и с учетом анализа полученной информации национальные силы обороны пришли к выводу, что летательный аппарат не был намеренно нацелен на Латвию", — сказал Калниньш.Он уточнил, что "открытой эскалации не отмечено". Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс накануне заявил, что российский военный беспилотник якобы упал на территории Латвии в субботу, власти начали расследование. В МИД республики вызвали временного поверенного в делах России в Риге Дмитрия Касаткина. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что после инцидента усилят противовоздушную оборону на восточной границе.
https://ria.ru/20240905/polsha-1970825122.html
латвия
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_182:0:1959:1333_1920x0_80_0_0_440da62e2649c7d5c6f0629ae632f54e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, белоруссия, россия, нато
В мире, Латвия, Белоруссия, Россия, НАТО
В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии

Командующий армией Калниньш: упавший дрон из Белоруссии не был нацелен на Латвию

© Depositphotos.com / Vitalez1988Рига
Рига - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Depositphotos.com / Vitalez1988
Рига. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дрон, упавший в Латвии в выходные, прилетел из Белоруссии, заявил командующий латвийской армией Леонид Калниньш на пресс-конференции, которую транслировал портал TVnet.
"Дрон влетел в Латвию из Белоруссии. <...> Была предоставлена ​​обширная информация от иностранных партнеров по НАТО, и с учетом анализа полученной информации национальные силы обороны пришли к выводу, что летательный аппарат не был намеренно нацелен на Латвию", — сказал Калниньш.
Он уточнил, что "открытой эскалации не отмечено".
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс накануне заявил, что российский военный беспилотник якобы упал на территории Латвии в субботу, власти начали расследование. В МИД республики вызвали временного поверенного в делах России в Риге Дмитрия Касаткина.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что после инцидента усилят противовоздушную оборону на восточной границе.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Польше прекратили поиски залетевшего с Украины беспилотника
5 сентября, 14:09
 
В миреЛатвияБелоруссияРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала