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В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии
В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2024
В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии
Дрон, упавший в Латвии в выходные, прилетел из Белоруссии, заявил командующий латвийской армией Леонид Калниньш на пресс-конференции, которую транслировал... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:39
2024-09-09T17:39
2024-09-09T18:39
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дрон, упавший в Латвии в выходные, прилетел из Белоруссии, заявил командующий латвийской армией Леонид Калниньш на пресс-конференции, которую транслировал портал TVnet. "Дрон влетел в Латвию из Белоруссии. <...> Была предоставлена обширная информация от иностранных партнеров по НАТО, и с учетом анализа полученной информации национальные силы обороны пришли к выводу, что летательный аппарат не был намеренно нацелен на Латвию", — сказал Калниньш.Он уточнил, что "открытой эскалации не отмечено". Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс накануне заявил, что российский военный беспилотник якобы упал на территории Латвии в субботу, власти начали расследование. В МИД республики вызвали временного поверенного в делах России в Риге Дмитрия Касаткина. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что после инцидента усилят противовоздушную оборону на восточной границе.
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в мире, латвия, белоруссия, россия, нато
В мире, Латвия, Белоруссия, Россия, НАТО
В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии
Командующий армией Калниньш: упавший дрон из Белоруссии не был нацелен на Латвию
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дрон, упавший в Латвии в выходные, прилетел из Белоруссии, заявил командующий латвийской армией Леонид Калниньш на пресс-конференции, которую транслировал портал TVnet.
"Дрон влетел в Латвию из Белоруссии. <...> Была предоставлена обширная информация от иностранных партнеров по НАТО, и с учетом анализа полученной информации национальные силы обороны пришли к выводу, что летательный аппарат не был намеренно нацелен на Латвию", — сказал Калниньш.
Он уточнил, что "открытой эскалации не отмечено".
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс
накануне заявил, что российский военный беспилотник якобы упал на территории Латвии в субботу, власти начали расследование. В МИД республики вызвали временного поверенного в делах России
в Риге
Дмитрия Касаткина.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что после инцидента усилят противовоздушную оборону на восточной границе.