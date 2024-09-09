https://ria.ru/20240909/latviya-1971666099.html

В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии

В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии - РИА Новости, 09.09.2024

В Латвии заявили, что упавший в субботу дрон прилетел из Белоруссии

Дрон, упавший в Латвии в выходные, прилетел из Белоруссии, заявил командующий латвийской армией Леонид Калниньш на пресс-конференции, которую транслировал... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:39

2024-09-09T17:39

2024-09-09T18:39

в мире

латвия

белоруссия

россия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569191995_0:149:2000:1274_1920x0_80_0_0_d5d36bf11ed2145d8a1ed192aae8fa28.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дрон, упавший в Латвии в выходные, прилетел из Белоруссии, заявил командующий латвийской армией Леонид Калниньш на пресс-конференции, которую транслировал портал TVnet. "Дрон влетел в Латвию из Белоруссии. <...> Была предоставлена ​​обширная информация от иностранных партнеров по НАТО, и с учетом анализа полученной информации национальные силы обороны пришли к выводу, что летательный аппарат не был намеренно нацелен на Латвию", — сказал Калниньш.Он уточнил, что "открытой эскалации не отмечено". Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс накануне заявил, что российский военный беспилотник якобы упал на территории Латвии в субботу, власти начали расследование. В МИД республики вызвали временного поверенного в делах России в Риге Дмитрия Касаткина. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс сообщил, что после инцидента усилят противовоздушную оборону на восточной границе.

https://ria.ru/20240905/polsha-1970825122.html

латвия

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, латвия, белоруссия, россия, нато