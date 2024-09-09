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У Гоши Куценко обнаружили долги почти на 700 тысяч рублей - РИА Новости, 09.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:06 09.09.2024 (обновлено: 14:46 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/kutsenko-1971601615.html
У Гоши Куценко обнаружили долги почти на 700 тысяч рублей
У Гоши Куценко обнаружили долги почти на 700 тысяч рублей - РИА Новости, 09.09.2024
У Гоши Куценко обнаружили долги почти на 700 тысяч рублей
Судебные приставы возбудили исполнительное производство против актера Юрия (Гоши) Куценко из-за задолженности на сумму 693,2 тысячи рублей, следует из... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:06
2024-09-09T14:46
культура
гоша куценко
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Судебные приставы возбудили исполнительное производство против актера Юрия (Гоши) Куценко из-за задолженности на сумму 693,2 тысячи рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно исполнительному листу, долг Куценко составляет 693,2 тысячи рублей. Производство открыл Черемушкинский отдел судебных приставов. Причина образовавшейся задолженности не указывается.
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гоша куценко, россия
Культура, Гоша Куценко, Россия
У Гоши Куценко обнаружили долги почти на 700 тысяч рублей

За актером Куценко числится задолженность на сумму почти 700 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктер театра и кино, продюсер Гоша Куценко
Актер театра и кино, продюсер Гоша Куценко - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Актер театра и кино, продюсер Гоша Куценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Судебные приставы возбудили исполнительное производство против актера Юрия (Гоши) Куценко из-за задолженности на сумму 693,2 тысячи рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно исполнительному листу, долг Куценко составляет 693,2 тысячи рублей. Производство открыл Черемушкинский отдел судебных приставов.
Причина образовавшейся задолженности не указывается.
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КультураГоша КуценкоРоссия
 
 
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