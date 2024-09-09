https://ria.ru/20240909/kutsenko-1971601615.html
У Гоши Куценко обнаружили долги почти на 700 тысяч рублей
У Гоши Куценко обнаружили долги почти на 700 тысяч рублей - РИА Новости, 09.09.2024
У Гоши Куценко обнаружили долги почти на 700 тысяч рублей
Судебные приставы возбудили исполнительное производство против актера Юрия (Гоши) Куценко из-за задолженности на сумму 693,2 тысячи рублей, следует из... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:06
2024-09-09T14:06
2024-09-09T14:46
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Судебные приставы возбудили исполнительное производство против актера Юрия (Гоши) Куценко из-за задолженности на сумму 693,2 тысячи рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно исполнительному листу, долг Куценко составляет 693,2 тысячи рублей. Производство открыл Черемушкинский отдел судебных приставов. Причина образовавшейся задолженности не указывается.
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гоша куценко, россия
Культура, Гоша Куценко, Россия
У Гоши Куценко обнаружили долги почти на 700 тысяч рублей
За актером Куценко числится задолженность на сумму почти 700 тысяч рублей
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Судебные приставы возбудили исполнительное производство против актера Юрия (Гоши) Куценко из-за задолженности на сумму 693,2 тысячи рублей, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно исполнительному листу, долг Куценко составляет 693,2 тысячи рублей. Производство открыл Черемушкинский отдел судебных приставов.
Причина образовавшейся задолженности не указывается.