На Кубани арестовали более десяти человек после массовой драки
В Краснодарском крае арестовали 12 человек за неповиновение полиции после драки
© Кадр видео из соцсетейМассовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
© Кадр видео из соцсетей
Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе 11 работников предприятия, прибывшие из других регионов, арестованы на срок от двух до семи суток за неповиновение сотрудникам полиции после драки в поселке Афипский Краснодарского края, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о массовой драке, которая произошла в поселке Афипский Северского района в Краснодарском крае вечером 7 сентября. Районная администрация сообщила, что потасовка произошла из-за девушки, участники конфликта разошлись, никто не пострадал, решался вопрос о проверке. По данным краевой прокуратуры, предварительно следствием установлено, что драка произошла около Дома культуры на улице Победы, группа лиц, сговорившись, умышленно устроила драку, нарушив общественный порядок. По данному факту СО ОМВД России по Северскому району возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
"За неповиновение законному распоряжению сотрудников правопорядка в административном порядке задержаны 12 человек, в том числе 11 работников предприятия, прибывшие из других регионов страны, и один местный житель. По решению суда они подвергнуты административному аресту на срок от двух до семи суток", - написала Волк.
Кроме того, по уточненной информации, для разбирательства в полицию были доставлены 54 человека.