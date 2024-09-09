Рейтинг@Mail.ru
На Кубани арестовали более десяти человек после массовой драки - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/kuban-1971699825.html
На Кубани арестовали более десяти человек после массовой драки
На Кубани арестовали более десяти человек после массовой драки - РИА Новости, 09.09.2024
На Кубани арестовали более десяти человек после массовой драки
Двенадцать человек, в том числе 11 работников предприятия, прибывшие из других регионов, арестованы на срок от двух до семи суток за неповиновение сотрудникам... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:44
2024-09-09T20:44
происшествия
россия
краснодарский край
северский район
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971360478_0:185:450:438_1920x0_80_0_0_a71608827dbecf350682945dcc11ef6e.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе 11 работников предприятия, прибывшие из других регионов, арестованы на срок от двух до семи суток за неповиновение сотрудникам полиции после драки в поселке Афипский Краснодарского края, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о массовой драке, которая произошла в поселке Афипский Северского района в Краснодарском крае вечером 7 сентября. Районная администрация сообщила, что потасовка произошла из-за девушки, участники конфликта разошлись, никто не пострадал, решался вопрос о проверке. По данным краевой прокуратуры, предварительно следствием установлено, что драка произошла около Дома культуры на улице Победы, группа лиц, сговорившись, умышленно устроила драку, нарушив общественный порядок. По данному факту СО ОМВД России по Северскому району возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). "За неповиновение законному распоряжению сотрудников правопорядка в административном порядке задержаны 12 человек, в том числе 11 работников предприятия, прибывшие из других регионов страны, и один местный житель. По решению суда они подвергнуты административному аресту на срок от двух до семи суток", - написала Волк. Кроме того, по уточненной информации, для разбирательства в полицию были доставлены 54 человека.
https://ria.ru/20240909/politsiya-1971541827.html
россия
краснодарский край
северский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971360478_0:218:450:556_1920x0_80_0_0_968deff196680e11ae30e781a8fa8cde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, северский район, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Северский район, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На Кубани арестовали более десяти человек после массовой драки

В Краснодарском крае арестовали 12 человек за неповиновение полиции после драки

© Кадр видео из соцсетейМассовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Кадр видео из соцсетей
Массовая драка в поселке Афипский Краснодарского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе 11 работников предприятия, прибывшие из других регионов, арестованы на срок от двух до семи суток за неповиновение сотрудникам полиции после драки в поселке Афипский Краснодарского края, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о массовой драке, которая произошла в поселке Афипский Северского района в Краснодарском крае вечером 7 сентября. Районная администрация сообщила, что потасовка произошла из-за девушки, участники конфликта разошлись, никто не пострадал, решался вопрос о проверке. По данным краевой прокуратуры, предварительно следствием установлено, что драка произошла около Дома культуры на улице Победы, группа лиц, сговорившись, умышленно устроила драку, нарушив общественный порядок. По данному факту СО ОМВД России по Северскому району возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
"За неповиновение законному распоряжению сотрудников правопорядка в административном порядке задержаны 12 человек, в том числе 11 работников предприятия, прибывшие из других регионов страны, и один местный житель. По решению суда они подвергнуты административному аресту на срок от двух до семи суток", - написала Волк.
Кроме того, по уточненной информации, для разбирательства в полицию были доставлены 54 человека.
Драка в Асбесте - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Полиция начала проверку после массовой драки в Свердловской области
Вчера, 10:32
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайСеверский районИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала