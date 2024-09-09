https://ria.ru/20240909/kuban-1971699825.html

На Кубани арестовали более десяти человек после массовой драки

На Кубани арестовали более десяти человек после массовой драки - РИА Новости, 09.09.2024

На Кубани арестовали более десяти человек после массовой драки

Двенадцать человек, в том числе 11 работников предприятия, прибывшие из других регионов, арестованы на срок от двух до семи суток за неповиновение сотрудникам... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:44

2024-09-09T20:44

2024-09-09T20:44

происшествия

россия

краснодарский край

северский район

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Двенадцать человек, в том числе 11 работников предприятия, прибывшие из других регионов, арестованы на срок от двух до семи суток за неповиновение сотрудникам полиции после драки в поселке Афипский Краснодарского края, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о массовой драке, которая произошла в поселке Афипский Северского района в Краснодарском крае вечером 7 сентября. Районная администрация сообщила, что потасовка произошла из-за девушки, участники конфликта разошлись, никто не пострадал, решался вопрос о проверке. По данным краевой прокуратуры, предварительно следствием установлено, что драка произошла около Дома культуры на улице Победы, группа лиц, сговорившись, умышленно устроила драку, нарушив общественный порядок. По данному факту СО ОМВД России по Северскому району возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ. (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). "За неповиновение законному распоряжению сотрудников правопорядка в административном порядке задержаны 12 человек, в том числе 11 работников предприятия, прибывшие из других регионов страны, и один местный житель. По решению суда они подвергнуты административному аресту на срок от двух до семи суток", - написала Волк. Кроме того, по уточненной информации, для разбирательства в полицию были доставлены 54 человека.

https://ria.ru/20240909/politsiya-1971541827.html

россия

краснодарский край

северский район

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происшествия, россия, краснодарский край, северский район, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)