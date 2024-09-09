https://ria.ru/20240909/krym-1971689076.html

Жителей Крыма предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

Жителей Крыма предупредили о перебоях в работе мобильного интернета - РИА Новости, 09.09.2024

Жителей Крыма предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

Технические работы по модернизации сетей мобильных операторов будут проводиться в Крыму в ближайшие две недели, возможны перебои с мобильным интернетом в ночное РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T19:08

2024-09-09T19:08

2024-09-09T19:08

россия

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Технические работы по модернизации сетей мобильных операторов будут проводиться в Крыму в ближайшие две недели, возможны перебои с мобильным интернетом в ночное время, сообщило министерство информации и связи республики в Telegram-канале. "В ближайшие две недели с 22.30 до 06.30 будут проводиться технические работы по модернизации сетей мобильных операторов. Возможно временное кратковременное прекращение предоставление услуг мобильного интернета" , - говорится в сообщении министерства.

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россия

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россия, республика крым, общество