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Жителей Крыма предупредили о перебоях в работе мобильного интернета - РИА Новости, 09.09.2024
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19:08 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/krym-1971689076.html
Жителей Крыма предупредили о перебоях в работе мобильного интернета
Жителей Крыма предупредили о перебоях в работе мобильного интернета - РИА Новости, 09.09.2024
Жителей Крыма предупредили о перебоях в работе мобильного интернета
Технические работы по модернизации сетей мобильных операторов будут проводиться в Крыму в ближайшие две недели, возможны перебои с мобильным интернетом в ночное РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T19:08
2024-09-09T19:08
россия
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Технические работы по модернизации сетей мобильных операторов будут проводиться в Крыму в ближайшие две недели, возможны перебои с мобильным интернетом в ночное время, сообщило министерство информации и связи республики в Telegram-канале. "В ближайшие две недели с 22.30 до 06.30 будут проводиться технические работы по модернизации сетей мобильных операторов. Возможно временное кратковременное прекращение предоставление услуг мобильного интернета" , - говорится в сообщении министерства.
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россия, республика крым, общество
Россия, Республика Крым, Общество
Жителей Крыма предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

Ночные перебои мобильного интернета возможны в Крыму в течение 14 дней

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе
Вышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вышка мобильной связи стандарте LTE в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Технические работы по модернизации сетей мобильных операторов будут проводиться в Крыму в ближайшие две недели, возможны перебои с мобильным интернетом в ночное время, сообщило министерство информации и связи республики в Telegram-канале.
"В ближайшие две недели с 22.30 до 06.30 будут проводиться технические работы по модернизации сетей мобильных операторов. Возможно временное кратковременное прекращение предоставление услуг мобильного интернета" , - говорится в сообщении министерства.
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