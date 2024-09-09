https://ria.ru/20240909/krym-1971626940.html

В Госдуме прокомментировали отказ ЕС признать итоги выборов в Крыму

В Госдуме прокомментировали отказ ЕС признать итоги выборов в Крыму - РИА Новости, 09.09.2024

В Госдуме прокомментировали отказ ЕС признать итоги выборов в Крыму

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал отказ Евросоюза признать итоги выборов в Крыму попыткой вражеского вмешательства в дела республики. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:28

2024-09-09T15:28

2024-09-09T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал отказ Евросоюза признать итоги выборов в Крыму попыткой вражеского вмешательства в дела республики. Ранее в Евросоюзе заявили, что не намерены признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы, которые прошли 6-8 сентября. В ЕС также пригрозили "последствиями" для тех, кто занимался организацией и проведением голосования в Крыму. "Европейский союз не является моральным камертоном или примером для подражания. Комментарии различных западных деятелей - это не что иное, как попытка вражеского вмешательства в наши выборы, и во внутренние дела Республики Крым", - сказал Бабашов РИА Новости. По его словам, страны ЕС находятся в "оккупации США" и никакого суверенитета у них нет. "Мнение "петрушек", касаемо наших внутренних дел, крымчан уже давно не волнует", - подчеркнул Бабашов. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240909/vybory-1971592693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, севастополь, украина, сергей аксенов (политик), владимир путин, евросоюз, оон, госдума рф, республика крым