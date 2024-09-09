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В Госдуме прокомментировали отказ ЕС признать итоги выборов в Крыму - РИА Новости, 09.09.2024
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15:28 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/krym-1971626940.html
В Госдуме прокомментировали отказ ЕС признать итоги выборов в Крыму
В Госдуме прокомментировали отказ ЕС признать итоги выборов в Крыму - РИА Новости, 09.09.2024
В Госдуме прокомментировали отказ ЕС признать итоги выборов в Крыму
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал отказ Евросоюза признать итоги выборов в Крыму попыткой вражеского вмешательства в дела республики. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал отказ Евросоюза признать итоги выборов в Крыму попыткой вражеского вмешательства в дела республики. Ранее в Евросоюзе заявили, что не намерены признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы, которые прошли 6-8 сентября. В ЕС также пригрозили "последствиями" для тех, кто занимался организацией и проведением голосования в Крыму. "Европейский союз не является моральным камертоном или примером для подражания. Комментарии различных западных деятелей - это не что иное, как попытка вражеского вмешательства в наши выборы, и во внутренние дела Республики Крым", - сказал Бабашов РИА Новости. По его словам, страны ЕС находятся в "оккупации США" и никакого суверенитета у них нет. "Мнение "петрушек", касаемо наших внутренних дел, крымчан уже давно не волнует", - подчеркнул Бабашов. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, севастополь, украина, сергей аксенов (политик), владимир путин, евросоюз, оон, госдума рф, республика крым
Россия, Севастополь, Украина, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Евросоюз, ООН, Госдума РФ, Республика Крым
В Госдуме прокомментировали отказ ЕС признать итоги выборов в Крыму

Бабашов назвал отказ ЕС признать итоги выборов в Крыму попыткой вмешательства

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Единый день голосования. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал отказ Евросоюза признать итоги выборов в Крыму попыткой вражеского вмешательства в дела республики.
Ранее в Евросоюзе заявили, что не намерены признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы, которые прошли 6-8 сентября. В ЕС также пригрозили "последствиями" для тех, кто занимался организацией и проведением голосования в Крыму.
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"Европейский союз не является моральным камертоном или примером для подражания. Комментарии различных западных деятелей - это не что иное, как попытка вражеского вмешательства в наши выборы, и во внутренние дела Республики Крым", - сказал Бабашов РИА Новости.
По его словам, страны ЕС находятся в "оккупации США" и никакого суверенитета у них нет.
"Мнение "петрушек", касаемо наших внутренних дел, крымчан уже давно не волнует", - подчеркнул Бабашов.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
РоссияСевастопольУкраинаСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинЕвросоюзООНГосдума РФРеспублика Крым
 
 
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