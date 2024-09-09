https://ria.ru/20240909/krym-1971622012.html

В Крыму назвали отказ ЕС признавать итоги выборов стратегией русофобии

В Крыму назвали отказ ЕС признавать итоги выборов стратегией русофобии - РИА Новости, 09.09.2024

В Крыму назвали отказ ЕС признавать итоги выборов стратегией русофобии

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал стратегией русофобии отказ Евросоюза признавать итоги выборов в Крыму. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:10

2024-09-09T15:10

2024-09-09T15:10

россия

севастополь

украина

александр форманчук

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владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал стратегией русофобии отказ Евросоюза признавать итоги выборов в Крыму. Ранее в Евросоюзе заявили, что не намерены признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы, которые прошли 6-8 сентября. В ЕС также пригрозили "последствиями" для тех, кто занимался организацией и проведением голосования в Крыму. "Это привычная оценка ЕС для нас за последние десять лет, твердолобая позиция всех тех, кто придерживается стратегии русофобии. Для нас это не является чем-то раздражающим, мы к этому давно привыкли и идем своим путем", - сказал Форманчук РИА Новости. По его словам, Евросоюз упрямо игнорирует политические реалии, которые сложились и складываются в мире, в плане того, что Крым есть и будет территорией России, став ею согласно волеизъявлению крымчан на референдуме и нормам международного права. "Можно сколько угодно это игнорировать, но реалии на сегодня таковы, что Крым был, есть и будет органической частью российского государства", - подчеркнул Форманчук. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240909/matvienko-1971610321.html

https://ria.ru/20240909/vybory-1971592693.html

https://ria.ru/20240508/vybory-1944646561.html

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россия, севастополь, украина, александр форманчук, сергей аксенов (политик), владимир путин, оон