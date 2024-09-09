В Крыму назвали отказ ЕС признавать итоги выборов стратегией русофобии
Форманчук назвал отказ ЕС признавать итоги выборов в Крыму стратегией русофобии
Единый день голосования. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал стратегией русофобии отказ Евросоюза признавать итоги выборов в Крыму.
Ранее в Евросоюзе заявили, что не намерены признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы, которые прошли 6-8 сентября. В ЕС также пригрозили "последствиями" для тех, кто занимался организацией и проведением голосования в Крыму.
"Это привычная оценка ЕС для нас за последние десять лет, твердолобая позиция всех тех, кто придерживается стратегии русофобии. Для нас это не является чем-то раздражающим, мы к этому давно привыкли и идем своим путем", - сказал Форманчук РИА Новости.
По его словам, Евросоюз упрямо игнорирует политические реалии, которые сложились и складываются в мире, в плане того, что Крым есть и будет территорией России, став ею согласно волеизъявлению крымчан на референдуме и нормам международного права.
"Можно сколько угодно это игнорировать, но реалии на сегодня таковы, что Крым был, есть и будет органической частью российского государства", - подчеркнул Форманчук.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".