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Подрыв "Северных потоков" нужно тщательно расследовать, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.09.2024
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12:45 09.09.2024 (обновлено: 12:46 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/kreml-1971580795.html
Подрыв "Северных потоков" нужно тщательно расследовать, заявили в Кремле
Подрыв "Северных потоков" нужно тщательно расследовать, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.09.2024
Подрыв "Северных потоков" нужно тщательно расследовать, заявили в Кремле
В Кремле согласны со словами канцлера ФРГ Ольфа Шольца о том, что диверсия в отношении "Северных потоков" должна быть тщательно расследована, несмотря на... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:45
2024-09-09T12:46
германия
россия
дмитрий песков
олаф шольц
в мире
северный поток
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Кремле согласны со словами канцлера ФРГ Ольфа Шольца о том, что диверсия в отношении "Северных потоков" должна быть тщательно расследована, несмотря на попытки некоторых стран замять это дело, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы абсолютно согласны, что террористический акт, диверсия в отношении "Северных потоков" должна быть тщательно расследована, не смотря на отчаянные попытки некоторых государств, имеющих отношения к этой истории, замять это дело. Ни в коем случае нельзя этому позволить случиться, поэтому здесь мы абсолютно согласны с канцлером ФРГ", - сказал Песков.
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германия, россия, дмитрий песков, олаф шольц, в мире, северный поток, северный поток — 2
Германия, Россия, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, В мире, Северный поток, Северный поток — 2
Подрыв "Северных потоков" нужно тщательно расследовать, заявили в Кремле

Песков: в Кремле согласны со Шольцем по расследованию на "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Кремле согласны со словами канцлера ФРГ Ольфа Шольца о том, что диверсия в отношении "Северных потоков" должна быть тщательно расследована, несмотря на попытки некоторых стран замять это дело, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы абсолютно согласны, что террористический акт, диверсия в отношении "Северных потоков" должна быть тщательно расследована, не смотря на отчаянные попытки некоторых государств, имеющих отношения к этой истории, замять это дело. Ни в коем случае нельзя этому позволить случиться, поэтому здесь мы абсолютно согласны с канцлером ФРГ", - сказал Песков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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ГерманияРоссияДмитрий ПесковОлаф ШольцВ миреСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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