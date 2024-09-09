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Подрыв "Северных потоков" нужно тщательно расследовать, заявили в Кремле
Подрыв "Северных потоков" нужно тщательно расследовать, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.09.2024
Подрыв "Северных потоков" нужно тщательно расследовать, заявили в Кремле
В Кремле согласны со словами канцлера ФРГ Ольфа Шольца о том, что диверсия в отношении "Северных потоков" должна быть тщательно расследована, несмотря на... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:45
2024-09-09T12:45
2024-09-09T12:46
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дмитрий песков
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северный поток — 2
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Кремле согласны со словами канцлера ФРГ Ольфа Шольца о том, что диверсия в отношении "Северных потоков" должна быть тщательно расследована, несмотря на попытки некоторых стран замять это дело, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы абсолютно согласны, что террористический акт, диверсия в отношении "Северных потоков" должна быть тщательно расследована, не смотря на отчаянные попытки некоторых государств, имеющих отношения к этой истории, замять это дело. Ни в коем случае нельзя этому позволить случиться, поэтому здесь мы абсолютно согласны с канцлером ФРГ", - сказал Песков.
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германия, россия, дмитрий песков, олаф шольц, в мире, северный поток, северный поток — 2
Германия, Россия, Дмитрий Песков, Олаф Шольц, В мире, Северный поток, Северный поток — 2
Подрыв "Северных потоков" нужно тщательно расследовать, заявили в Кремле
Песков: в Кремле согласны со Шольцем по расследованию на "Северных потоков"