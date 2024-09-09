https://ria.ru/20240909/kreml-1971580795.html

Подрыв "Северных потоков" нужно тщательно расследовать, заявили в Кремле

Подрыв "Северных потоков" нужно тщательно расследовать, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.09.2024

Подрыв "Северных потоков" нужно тщательно расследовать, заявили в Кремле

В Кремле согласны со словами канцлера ФРГ Ольфа Шольца о том, что диверсия в отношении "Северных потоков" должна быть тщательно расследована, несмотря на... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:45

2024-09-09T12:45

2024-09-09T12:46

германия

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дмитрий песков

олаф шольц

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северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Кремле согласны со словами канцлера ФРГ Ольфа Шольца о том, что диверсия в отношении "Северных потоков" должна быть тщательно расследована, несмотря на попытки некоторых стран замять это дело, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы абсолютно согласны, что террористический акт, диверсия в отношении "Северных потоков" должна быть тщательно расследована, не смотря на отчаянные попытки некоторых государств, имеющих отношения к этой истории, замять это дело. Ни в коем случае нельзя этому позволить случиться, поэтому здесь мы абсолютно согласны с канцлером ФРГ", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240908/zakharova-1971459747.html

германия

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германия, россия, дмитрий песков, олаф шольц, в мире, северный поток, северный поток — 2