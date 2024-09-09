https://ria.ru/20240909/konkurs-1971572001.html

В конкурсе "Успешный патент" на победу претендуют 12 компаний Москвы

В конкурсе "Успешный патент" на победу претендуют 12 компаний Москвы - РИА Новости, 09.09.2024

В конкурсе "Успешный патент" на победу претендуют 12 компаний Москвы

12 столичных предприятий и научных центров принимают участие в конкурсе "Успешный патент", свои изобретения разработчики уже применяют на городских... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:13

2024-09-09T12:13

2024-09-09T12:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. 12 столичных предприятий и научных центров принимают участие в конкурсе "Успешный патент", свои изобретения разработчики уже применяют на городских предприятиях, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.Он добавил, что конкурс проводится Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент).Цель конкурса – привлечь внимание россиян к изобретательской деятельности, повысить уровень грамотности в сфере интеллектуальной собственности, а также продемонстрировать преимущества коммерциализации инновационной продукции. В 2024 году конкурс проводится при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках реализации федерального проекта "Популяризация науки и технологий"."Разработчики московских компаний изо дня в день трудятся в науке – изобретают новые, уникальные продукты, совершенствуют производственные процессы и, конечно, обеспечивают коммерциализацию инновационного продукта. Изобретатели не только внедряют свои разработки на предприятиях, но и масштабируют. Конкурс "Успешный патент" помогает приобщить к этой работе больше новаторов. Например, только за первое полугодие 2024 года московские разработчики и инноваторы получили более 2000 патентов на свои изобретения", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Отмечается, что Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Л.И. Свержевского разработал модель для отработки техники проведения операции на височной кости с инфралабиринтной холестеатомой. Это первый российский аналог, который предназначен для обучения специалистов микрохирургии уха. Она позволяет проводить симуляционные операции конкретного пациента накануне хирургического вмешательства и снижает риски интраоперационных осложнений. Как отмечает разработчик, стоимость готового продукта будет в 5-7 раз дешевле зарубежных аналогов.Кроме того, разработчики МГМУ им. И.М. Сеченова изобрели поисковые и скрининговые системы по прогнозированию эффективности терапии и диагностики патологий на основе метаболомного профилирования. Как отметил разработчик, в мире нет аналога данного ПО, несмотря на то, что существуют схожие продукты по отдельным функциям, направленные в основном на научно-исследовательские цели.На "НПО "Орион" разработали состав меза-травителя для антимонида индия ориентации (100), что позволило произвести продукцию микроэлектроники для изготовления полупроводниковых приборов.

https://ria.ru/20240909/tovarooborot-1971525954.html

https://ria.ru/20240908/moskva-1971392099.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов