https://ria.ru/20240909/konkurs-1971568282.html

Названы победители шестого сезона литературного конкурса "Класс!"

Названы победители шестого сезона литературного конкурса "Класс!" - РИА Новости, 09.09.2024

Названы победители шестого сезона литературного конкурса "Класс!"

На главной сцене 37-й Московской международной книжной ярмарки состоялась церемония награждения лауреатов шестого сезона Всероссийского литературного конкурса... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:35

2024-09-09T12:35

2024-09-09T12:35

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литература

книги

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На главной сцене 37-й Московской международной книжной ярмарки состоялась церемония награждения лауреатов шестого сезона Всероссийского литературного конкурса "Класс!", сообщают организаторы. Лауреатами стали: Дмитрий Данилов (Тверь), Полина Смельгина (Красноярский край), Софья Симонова (Саратов), Дмитрий Семенов (Москва), Александр Масякин (Ярославская область), Анастасия Полякова (Москва). Дарья Баранова из Архангельска получила Гран-при конкурса – поездку на Форум молодых писателей России и стран СНГ. "Это был великолепный сезон. У нас были притчи, сказки, антиутопии. Перед вами стоит автор именно антиутопии. Это невероятный, умный, философский, страшный и дающий надежду текст. Даша, вы нас очень порадовали, пишите дальше", – отметила писательница Яна Вагнер, вручая Гран-при победительнице. Отмечается, что ребята приехали в столицу на заключительное испытание – мастерские, где писатели-наставники, вошедшие в этом году в жюри конкурса, – Анна Матвеева (председатель), Дмитрий Воденников, Яна Вагнер, Вадим Панов, Нина Дашевская – поделились с юными авторами своими профессиональными секретами. По итогам этой работы, а также на основании баллов, полученных участниками за их конкурсные рассказы, члены жюри выбрали шестерку лучших. Дмитрий Данилов победил трижды: в номинации "Выбор педагогов", в выборе журнала "Юность" и в выборе членов жюри, а также его рассказ был отмечен в номинации "Выбор старшеКлассников!". "Это по-настоящему взрослый, умный, тонкий текст", – поделилась Яна Вагнер. Софья Симонова, уже не первый раз участвующая в конкурсе, в этом году победила дважды: в выборе журнала "Юность" и в выборе членов жюри, а также ее рассказ был отдельно отмечен в номинации "Выбор старшеКлассников!". "Когда я читала Сонин рассказ (не зная еще, что он Сонин, потому что мы получаем тексты под номерами), меня не покидало ощущение близости большого таланта, юного и хрупкого", – поделилась председатель жюри Анна Матвеева. В оргкомитете отметили, что редактор портала "Год литературы" Татьяна Шипилова вручила приз Елизавете Копыловой из Нижнего Новгорода в номинации "Народное голосование", которое проходило при поддержке сайта "ГодЛитературы.РФ". Елизавете удалось заполучить наибольшее количество народных "лайков" – 29%. "Это прекрасный рассказ. Он очень тронул читателей. Даже в условиях такой страшной болезни героиня не теряет поэтического мировоззрения, это красиво. Вы большая молодец", – поделилась Шипилова, награждая победительницу. Впервые в этом году был вручен специальный приз от издательства "Самокат" – это возможность напечатать свой рассказ в одном из сборников издательства. Победителем стал рассказ Василисы Коржовой из республики Коми. Уже второй год подряд альтернативное жюри оценивает работы финалистов в номинации "Выбор старшеКлассников!". Лауреата выбирали победители прошлых сезонов конкурса: Андрей Никоноров, Мария Сафонова, Юлия Волобуева, Вера Краснобаева, Екатерина Шалтаева, Дарья Серова, Галина Шапошникова, Мария Коленова, Алена Заика. Победителем стал Иван Чимбилеев из Екатеринбурга, а также были отмечены рассказы Полины Машаро, Софьи Симоновой, Дмитрия Данилова и Полины Мосиенко. "Конкурс принадлежит всем вам: организаторам, участникам, и вот поэтому он является чем-то большим, чем конкурс. Нам кажется, что одна из самых главных вещей для писателя – это признание его коллег и горизонтальные связи. И мы вручаем наш приз Ивану Чимбилееву!" – поделился победитель второго сезона конкурса Андрей Никоноров. В шестом сезоне "Класса!" приняли участие более 13 тысяч школьников из 80 регионов России, впервые к "Классу!" присоединились восемь стран СНГ. 50 финалистов прошли многоступенчатый отбор: школьную коллегию преподавателей и региональные экспертные комитеты, выбор членов жюри конкурса. Цель проекта – выявление и поддержка юных авторов, пишущих художественную прозу. На конкурс приглашаются школьники 8–11 классов. Ребятам предлагается написать небольшой рассказ на одну из тем, придуманных членами жюри и одним из победителей предыдущего сезона конкурса. В основе конкурса – взаимодействие профессиональных писателей с начинающими авторами, которые вместе создают содружество литераторов, заинтересованных в развитии русской культуры и языка. Талантливые мальчишки и девчонки не только получают шанс заявить о себе на всю страну, задать наболевшие творческие вопросы мастерам отечественной прозы, но и развивают важные для писателя качества: вкус к языку и хорошим книгам, умение точно и емко выражать свои мысли, выдумывать и фантазировать, не загоняя себя в рамки школьных сочинений. "Класс!" реализуется при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

https://realty.ria.ru/20240905/muzey--1970583374.html

https://ria.ru/20240903/knigi-1969962847.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, литература, книги