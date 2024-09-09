Комиссар полиции Нью-Йорка уйдет с поста из-за дела о коррупции, пишут СМИ
Politico: комиссар полиции Нью-Йорка Кабан в ближайшие дни уйдет в отставку
© AP Photo / Seth WenigСотрудники полиции в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Seth Wenig
Сотрудники полиции в Нью-Йорке, США. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 9 сен - РИА Новости. Комиссар полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан в ближайшие дни уйдет в отставку на фоне сообщений о федеральном расследовании о возможной коррупции в отношении него, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Администрация мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в последнее время стала объектом расследований и, в частности, коррупционных скандалов. Одно из самых громких проходит в отношении самого градоначальника, которого подозревают в том, он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны. Уже на прошлой неделе агенты ФБР нагрянули с обысками к высокопоставленным чиновникам Нью-Йорка - заместителям мэра Шине Райт, Филипу Бэнксу и комиссару полиции Кабану. Мотивы тогдашних обысков официально не раскрывали.
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"Ожидается, что комиссар полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан уйдет в отставку в ближайшие дни на фоне новостей о федеральном расследовании, связанном с возможной коррупцией", - говорится в материале издания.
Мэр города Эрик Адамс, комментируя новости о возможной отставке комиссара полиции, охарактеризовал их как слухи, но не смог подтвердить, что Кабан все еще будет занимать свой пост в ближайшие месяцы.
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