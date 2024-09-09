https://ria.ru/20240909/komissar-1971710859.html

Комиссар полиции Нью-Йорка уйдет с поста из-за дела о коррупции, пишут СМИ

Комиссар полиции Нью-Йорка уйдет с поста из-за дела о коррупции, пишут СМИ - РИА Новости, 09.09.2024

Комиссар полиции Нью-Йорка уйдет с поста из-за дела о коррупции, пишут СМИ

Комиссар полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан в ближайшие дни уйдет в отставку на фоне сообщений о федеральном расследовании о возможной коррупции в отношении него,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T22:39

2024-09-09T22:39

2024-09-09T22:39

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НЬЮ-ЙОРК, 9 сен - РИА Новости. Комиссар полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан в ближайшие дни уйдет в отставку на фоне сообщений о федеральном расследовании о возможной коррупции в отношении него, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Администрация мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в последнее время стала объектом расследований и, в частности, коррупционных скандалов. Одно из самых громких проходит в отношении самого градоначальника, которого подозревают в том, он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны. Уже на прошлой неделе агенты ФБР нагрянули с обысками к высокопоставленным чиновникам Нью-Йорка - заместителям мэра Шине Райт, Филипу Бэнксу и комиссару полиции Кабану. Мотивы тогдашних обысков официально не раскрывали. "Ожидается, что комиссар полиции Нью-Йорка Эдвард Кабан уйдет в отставку в ближайшие дни на фоне новостей о федеральном расследовании, связанном с возможной коррупцией", - говорится в материале издания. Мэр города Эрик Адамс, комментируя новости о возможной отставке комиссара полиции, охарактеризовал их как слухи, но не смог подтвердить, что Кабан все еще будет занимать свой пост в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20240723/otstavka-1961529597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город), турция, манхэттен, фбр, сша