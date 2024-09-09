https://ria.ru/20240909/kndr-1971527578.html

Путин рассказал об укреплении партнерства с КНДР

Путин рассказал об укреплении партнерства с КНДР - РИА Новости, 09.09.2024

Путин рассказал об укреплении партнерства с КНДР

Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования страны, отметив, что Москва и Пхеньян продолжат планомерно... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:52

2024-09-09T09:52

2024-09-09T09:52

россия

пхеньян

москва

ким чен ын

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования страны, отметив, что Москва и Пхеньян продолжат планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Россией и КНДР", - говорится в телеграмме. Сотрудничество, уверен Путин, отвечает коренным интересам двух народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом. Глава российского государства добавил, что отношения между странами основываются на добрых традициях дружбы и добрососедства и находятся на высоком уровне, что в полной мере подтвердили недавние конструктивные и содержательные переговоры лидеров стран в Пхеньяне. "Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира и благополучия", - заключил президент РФ.

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Варвара Скокшина

россия, пхеньян, москва, ким чен ын, владимир путин, в мире