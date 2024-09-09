Путин рассказал об укреплении партнерства с КНДР
Путин: Россия и КНДР продолжают укреплять стратегическое партнерство
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования страны, отметив, что Москва и Пхеньян продолжат планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Россией и КНДР", - говорится в телеграмме.
Сотрудничество, уверен Путин, отвечает коренным интересам двух народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом. Глава российского государства добавил, что отношения между странами основываются на добрых традициях дружбы и добрососедства и находятся на высоком уровне, что в полной мере подтвердили недавние конструктивные и содержательные переговоры лидеров стран в Пхеньяне. "Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира и благополучия", - заключил президент РФ.
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