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Путин рассказал об укреплении партнерства с КНДР - РИА Новости, 09.09.2024
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09:52 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/kndr-1971527578.html
Путин рассказал об укреплении партнерства с КНДР
Путин рассказал об укреплении партнерства с КНДР - РИА Новости, 09.09.2024
Путин рассказал об укреплении партнерства с КНДР
Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования страны, отметив, что Москва и Пхеньян продолжат планомерно... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:52
2024-09-09T09:52
россия
пхеньян
москва
ким чен ын
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования страны, отметив, что Москва и Пхеньян продолжат планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Россией и КНДР", - говорится в телеграмме. Сотрудничество, уверен Путин, отвечает коренным интересам двух народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом. Глава российского государства добавил, что отношения между странами основываются на добрых традициях дружбы и добрососедства и находятся на высоком уровне, что в полной мере подтвердили недавние конструктивные и содержательные переговоры лидеров стран в Пхеньяне. "Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира и благополучия", - заключил президент РФ.
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россия, пхеньян, москва, ким чен ын, владимир путин, в мире
Россия, Пхеньян, Москва, Ким Чен Ын, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал об укреплении партнерства с КНДР

Путин: Россия и КНДР продолжают укреплять стратегическое партнерство

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования страны, отметив, что Москва и Пхеньян продолжат планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики. Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Россией и КНДР", - говорится в телеграмме.
Сотрудничество, уверен Путин, отвечает коренным интересам двух народов, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом. Глава российского государства добавил, что отношения между странами основываются на добрых традициях дружбы и добрососедства и находятся на высоком уровне, что в полной мере подтвердили недавние конструктивные и содержательные переговоры лидеров стран в Пхеньяне. "Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира и благополучия", - заключил президент РФ.
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РоссияПхеньянМоскваКим Чен ЫнВладимир ПутинВ мире
 
 
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