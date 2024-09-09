https://ria.ru/20240909/kitay-1971669319.html

США не смогут конкурировать с Китаем, считает сенатор Рубио

США не смогут конкурировать с Китаем, считает сенатор Рубио - РИА Новости, 09.09.2024

США не смогут конкурировать с Китаем, считает сенатор Рубио

Без собственной промышленной политики США не смогут конкурировать с Китаем в следующем десятилетии, считает американский сенатор Марко Рубио. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:50

2024-09-09T17:50

2024-09-09T17:50

китай

сша

пекин

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Без собственной промышленной политики США не смогут конкурировать с Китаем в следующем десятилетии, считает американский сенатор Марко Рубио. "Чтобы не допустить, чтобы Китай полностью затмил США в грядущем десятилетии, нам нужна собственная промышленная политика", - написал он в колонке для издания Washington Post. По его словам, американцам не стоит недооценивать Китай, считая, что его демографические и экономические перспективы мрачны. "Мы не должны предполагать такой исход. Вполне возможно, что Пекин продолжит развиваться", - отметил Рубио, напомнив об экономических и технологических преимуществах КНР. Китай представляет угрозу для США, уверен сенатор. Он призвал к инвестициям в важные с точки зрения безопасности секторы американской экономики, а также к отказу от регулирования некоторых сфер, к введению тарифов и ограничений на передачу технологий, а также к защите от шпионажа.

https://ria.ru/20240906/ekspert-1970987135.html

китай

сша

пекин

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2024

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китай, сша, пекин, марко рубио