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США не смогут конкурировать с Китаем, считает сенатор Рубио - РИА Новости, 09.09.2024
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17:50 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/kitay-1971669319.html
США не смогут конкурировать с Китаем, считает сенатор Рубио
США не смогут конкурировать с Китаем, считает сенатор Рубио - РИА Новости, 09.09.2024
США не смогут конкурировать с Китаем, считает сенатор Рубио
Без собственной промышленной политики США не смогут конкурировать с Китаем в следующем десятилетии, считает американский сенатор Марко Рубио. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:50
2024-09-09T17:50
китай
сша
пекин
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Без собственной промышленной политики США не смогут конкурировать с Китаем в следующем десятилетии, считает американский сенатор Марко Рубио. "Чтобы не допустить, чтобы Китай полностью затмил США в грядущем десятилетии, нам нужна собственная промышленная политика", - написал он в колонке для издания Washington Post. По его словам, американцам не стоит недооценивать Китай, считая, что его демографические и экономические перспективы мрачны. "Мы не должны предполагать такой исход. Вполне возможно, что Пекин продолжит развиваться", - отметил Рубио, напомнив об экономических и технологических преимуществах КНР. Китай представляет угрозу для США, уверен сенатор. Он призвал к инвестициям в важные с точки зрения безопасности секторы американской экономики, а также к отказу от регулирования некоторых сфер, к введению тарифов и ограничений на передачу технологий, а также к защите от шпионажа.
https://ria.ru/20240906/ekspert-1970987135.html
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китай, сша, пекин, марко рубио
Китай, США, Пекин, Марко Рубио
США не смогут конкурировать с Китаем, считает сенатор Рубио

Сенатор Рубио: без промышленной политики США не смогут конкурировать с Китаем

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Без собственной промышленной политики США не смогут конкурировать с Китаем в следующем десятилетии, считает американский сенатор Марко Рубио.
"Чтобы не допустить, чтобы Китай полностью затмил США в грядущем десятилетии, нам нужна собственная промышленная политика", - написал он в колонке для издания Washington Post.
По его словам, американцам не стоит недооценивать Китай, считая, что его демографические и экономические перспективы мрачны.
"Мы не должны предполагать такой исход. Вполне возможно, что Пекин продолжит развиваться", - отметил Рубио, напомнив об экономических и технологических преимуществах КНР.
Китай представляет угрозу для США, уверен сенатор. Он призвал к инвестициям в важные с точки зрения безопасности секторы американской экономики, а также к отказу от регулирования некоторых сфер, к введению тарифов и ограничений на передачу технологий, а также к защите от шпионажа.
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КитайСШАПекинМарко Рубио
 
 
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