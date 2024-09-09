https://ria.ru/20240909/kitay-1971541064.html

Ликсутов рассказал о товарообороте Москвы со странами БРИКС

Ликсутов рассказал о товарообороте Москвы со странами БРИКС - РИА Новости, 09.09.2024

Ликсутов рассказал о товарообороте Москвы со странами БРИКС

Более 70% столичного товарооборота с странами БРИКС в первом полугодии 2024 года пришлось на Китай, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:29

2024-09-09T10:29

2024-09-09T10:30

экономика

китай

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максим ликсутов

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 70% столичного товарооборота с странами БРИКС в первом полугодии 2024 года пришлось на Китай, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Объем взаимной торговли Москвы с участниками БРИКС в январе - июне 2024 года вырос практически на 15 процентов. Наиболее интенсивно столица сотрудничает с Китаем - на КНР приходится более 70 процентов товарооборота со странами межгосударственного объединения", - рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства города. Уточняется, что в структуре общероссийского товарооборота со странами БРИКС доля Москвы составляет более 40%.

https://ria.ru/20240909/kitay-1971534608.html

китай

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экономика, китай, москва, максим ликсутов , брикс