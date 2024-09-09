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Ликсутов рассказал о товарообороте Москвы со странами БРИКС - РИА Новости, 09.09.2024
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10:29 09.09.2024 (обновлено: 10:30 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/kitay-1971541064.html
Ликсутов рассказал о товарообороте Москвы со странами БРИКС
Ликсутов рассказал о товарообороте Москвы со странами БРИКС - РИА Новости, 09.09.2024
Ликсутов рассказал о товарообороте Москвы со странами БРИКС
Более 70% столичного товарооборота с странами БРИКС в первом полугодии 2024 года пришлось на Китай, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:29
2024-09-09T10:30
экономика
китай
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 70% столичного товарооборота с странами БРИКС в первом полугодии 2024 года пришлось на Китай, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Объем взаимной торговли Москвы с участниками БРИКС в январе - июне 2024 года вырос практически на 15 процентов. Наиболее интенсивно столица сотрудничает с Китаем - на КНР приходится более 70 процентов товарооборота со странами межгосударственного объединения", - рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства города. Уточняется, что в структуре общероссийского товарооборота со странами БРИКС доля Москвы составляет более 40%.
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экономика, китай, москва, максим ликсутов , брикс
Экономика, Китай, Москва, Максим Ликсутов , БРИКС
Ликсутов рассказал о товарообороте Москвы со странами БРИКС

Ликсутов: более 70% товарооборота Москвы со странами БРИКС пришлось на Китай

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц БРИКС
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Флаги стран - участниц БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 70% столичного товарооборота с странами БРИКС в первом полугодии 2024 года пришлось на Китай, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Объем взаимной торговли Москвы с участниками БРИКС в январе - июне 2024 года вырос практически на 15 процентов. Наиболее интенсивно столица сотрудничает с Китаем - на КНР приходится более 70 процентов товарооборота со странами межгосударственного объединения", - рассказал Ликсутов, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства города.
Уточняется, что в структуре общероссийского товарооборота со странами БРИКС доля Москвы составляет более 40%.
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ЭкономикаКитайМоскваМаксим ЛиксутовБРИКС
 
 
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