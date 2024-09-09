https://ria.ru/20240909/kitay-1971521149.html

Китай примет участие в российских стратегических учениях "Океан"

Китай примет участие в российских стратегических учениях "Океан" - РИА Новости, 09.09.2024

Китай примет участие в российских стратегических учениях "Океан"

Китай примет участие в российских стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024", сообщило Министерство обороны КНР. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:22

2024-09-09T09:22

2024-09-09T15:31

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ПЕКИН, 9 сен — РИА Новости. Китай примет участие в российских стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024", сообщило Министерство обороны КНР. "Военно-морской флот России и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая проведут в морской акватории Тихого океана пятое совместное патрулирование", — добавили в ведомстве.Министерство не привело точных дат проведения учений и патрулирования.Кроме того, российская армия в сентябре отправит военнослужащих ВМФ и ВКС для участия в проводимых Китаем учениях "Север. Взаимодействие-2024" в морской акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей, добавили в Минобороны КНР."Целью этих учений является углубление уровня стратегического сотрудничества между Вооруженными силами Китая и России и укрепление их способности совместно реагировать на угрозы безопасности", — подчеркнули в ведомстве.Москва и Пекин регулярно проводят совместные патрулирования на море и в воздухе.В прошлом году обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.

https://ria.ru/20240828/zapad-1969024082.html

https://ria.ru/20240909/kitay-1971518598.html

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космос - риа наука, китай, россия, тихий океан