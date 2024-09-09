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Китай примет участие в российских стратегических учениях "Океан" - РИА Новости, 09.09.2024
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09:22 09.09.2024 (обновлено: 15:31 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/kitay-1971521149.html
Китай примет участие в российских стратегических учениях "Океан"
Китай примет участие в российских стратегических учениях "Океан" - РИА Новости, 09.09.2024
Китай примет участие в российских стратегических учениях "Океан"
Китай примет участие в российских стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024", сообщило Министерство обороны КНР. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:22
2024-09-09T15:31
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ПЕКИН, 9 сен — РИА Новости. Китай примет участие в российских стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024", сообщило Министерство обороны КНР. &quot;Военно-морской флот России и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая проведут в морской акватории Тихого океана пятое совместное патрулирование&quot;, — добавили в ведомстве.Министерство не привело точных дат проведения учений и патрулирования.Кроме того, российская армия в сентябре отправит военнослужащих ВМФ и ВКС для участия в проводимых Китаем учениях "Север. Взаимодействие-2024" в морской акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей, добавили в Минобороны КНР."Целью этих учений является углубление уровня стратегического сотрудничества между Вооруженными силами Китая и России и укрепление их способности совместно реагировать на угрозы безопасности", — подчеркнули в ведомстве.Москва и Пекин регулярно проводят совместные патрулирования на море и в воздухе.В прошлом году обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
https://ria.ru/20240828/zapad-1969024082.html
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космос - риа наука, китай, россия, тихий океан
Космос - РИА Наука, Китай, Россия, Тихий океан
Китай примет участие в российских стратегических учениях "Океан"

Китай примет участие в российских учениях "Океан" и совместном патрулировании

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкТихий океан
Тихий океан - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ПЕКИН, 9 сен — РИА Новости. Китай примет участие в российских стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024", сообщило Министерство обороны КНР.
«

"Военно-морской флот России и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая проведут в морской акватории Тихого океана пятое совместное патрулирование", — добавили в ведомстве.

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Министерство не привело точных дат проведения учений и патрулирования.
Кроме того, российская армия в сентябре отправит военнослужащих ВМФ и ВКС для участия в проводимых Китаем учениях "Север. Взаимодействие-2024" в морской акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей, добавили в Минобороны КНР.
«
"Целью этих учений является углубление уровня стратегического сотрудничества между Вооруженными силами Китая и России и укрепление их способности совместно реагировать на угрозы безопасности", — подчеркнули в ведомстве.
Москва и Пекин регулярно проводят совместные патрулирования на море и в воздухе.
В прошлом году обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.
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