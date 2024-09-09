Китай примет участие в российских стратегических учениях "Океан"
Китай примет участие в российских учениях "Океан" и совместном патрулировании
Тихий океан. Архивное фото
ПЕКИН, 9 сен — РИА Новости. Китай примет участие в российских стратегических командно-штабных учениях "Океан-2024", сообщило Министерство обороны КНР.
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"Военно-морской флот России и Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая проведут в морской акватории Тихого океана пятое совместное патрулирование", — добавили в ведомстве.
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Министерство не привело точных дат проведения учений и патрулирования.
Кроме того, российская армия в сентябре отправит военнослужащих ВМФ и ВКС для участия в проводимых Китаем учениях "Север. Взаимодействие-2024" в морской акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей, добавили в Минобороны КНР.
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"Целью этих учений является углубление уровня стратегического сотрудничества между Вооруженными силами Китая и России и укрепление их способности совместно реагировать на угрозы безопасности", — подчеркнули в ведомстве.
Москва и Пекин регулярно проводят совместные патрулирования на море и в воздухе.
В прошлом году обе стороны объявили об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Как подчеркнули в китайском Минобороны, НОАК готова вместе с российской армией прилагать усилия для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации, совместно поддерживать региональную и международную безопасность.