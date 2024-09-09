Рейтинг@Mail.ru
Китай и Россия проведут военные учения в Японском и Охотском морях - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 09.09.2024 (обновлено: 13:47 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/kitay-1971518598.html
Китай и Россия проведут военные учения в Японском и Охотском морях
Китай и Россия проведут военные учения в Японском и Охотском морях - РИА Новости, 09.09.2024
Китай и Россия проведут военные учения в Японском и Охотском морях
Китай и Россия в сентябре проведут совместные военные учения "Север. Взаимодействие-2024" в Японском и Охотском морях, сообщает в понедельник министерство... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:58
2024-09-09T13:47
китай
россия
охотское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971595754_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_2ac9794f4a01fde3afaad259e8d12a46.jpg
ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. Китай и Россия в сентябре проведут совместные военные учения "Север. Взаимодействие-2024" в Японском и Охотском морях, сообщает в понедельник министерство обороны КНР."В соответствии с годовым планом и договоренностями китайской и российской сторон Вооруженные силы РФ в сентябре направят Военно-морские и Военно-воздушные силы для участия в проводимых Китаем учениях "Север. Взаимодействие – 2024" в морской акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что "целью этих учений является углубление уровня стратегического сотрудничества между Вооруженными силами Китая и России и укрепление их способности совместно реагировать на угрозы безопасности".
https://ria.ru/20240907/glavy-1971261032.html
китай
россия
охотское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971595754_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49b30170b5a1509f0ff50efcf5bda59c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, охотское море
Китай, Россия, Охотское море
Китай и Россия проведут военные учения в Японском и Охотском морях

Китай и Россия проведут военные учения в Японском и Охотском морях в сентябре

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкКорабли КНР прибыли после совместных российско-китайских учений "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море
Корабли КНР прибыли после совместных российско-китайских учений Север. Взаимодействие-2023 в Японском море - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
Корабли КНР прибыли после совместных российско-китайских учений "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. Китай и Россия в сентябре проведут совместные военные учения "Север. Взаимодействие-2024" в Японском и Охотском морях, сообщает в понедельник министерство обороны КНР.
"В соответствии с годовым планом и договоренностями китайской и российской сторон Вооруженные силы РФ в сентябре направят Военно-морские и Военно-воздушные силы для участия в проводимых Китаем учениях "Север. Взаимодействие – 2024" в морской акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что "целью этих учений является углубление уровня стратегического сотрудничества между Вооруженными силами Китая и России и укрепление их способности совместно реагировать на угрозы безопасности".
Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Главы ЦРУ и МИ-6 обвинили Россию и Китай в беспрецедентных угрозах
7 сентября, 13:35
 
КитайРоссияОхотское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала