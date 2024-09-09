https://ria.ru/20240909/kitay-1971518598.html
Китай и Россия проведут военные учения в Японском и Охотском морях
Китай и Россия проведут военные учения в Японском и Охотском морях - РИА Новости, 09.09.2024
Китай и Россия проведут военные учения в Японском и Охотском морях
Китай и Россия в сентябре проведут совместные военные учения "Север. Взаимодействие-2024" в Японском и Охотском морях, сообщает в понедельник министерство... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:58
2024-09-09T08:58
2024-09-09T13:47
китай
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ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. Китай и Россия в сентябре проведут совместные военные учения "Север. Взаимодействие-2024" в Японском и Охотском морях, сообщает в понедельник министерство обороны КНР."В соответствии с годовым планом и договоренностями китайской и российской сторон Вооруженные силы РФ в сентябре направят Военно-морские и Военно-воздушные силы для участия в проводимых Китаем учениях "Север. Взаимодействие – 2024" в морской акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что "целью этих учений является углубление уровня стратегического сотрудничества между Вооруженными силами Китая и России и укрепление их способности совместно реагировать на угрозы безопасности".
https://ria.ru/20240907/glavy-1971261032.html
китай
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, охотское море
Китай, Россия, Охотское море
Китай и Россия проведут военные учения в Японском и Охотском морях
Китай и Россия проведут военные учения в Японском и Охотском морях в сентябре
ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. Китай и Россия в сентябре проведут совместные военные учения "Север. Взаимодействие-2024" в Японском и Охотском морях, сообщает в понедельник министерство обороны КНР.
"В соответствии с годовым планом и договоренностями китайской и российской сторон Вооруженные силы РФ в сентябре направят Военно-морские и Военно-воздушные силы для участия в проводимых Китаем учениях "Север. Взаимодействие – 2024" в морской акватории и воздушном пространстве Японского и Охотского морей", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что "целью этих учений является углубление уровня стратегического сотрудничества между Вооруженными силами Китая и России и укрепление их способности совместно реагировать на угрозы безопасности".