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Вскрытие показало, что "российский кит-шпион" умер не от руки человека - РИА Новости, 09.09.2024
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17:13 09.09.2024 (обновлено: 17:47 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/kit-1971658649.html
Вскрытие показало, что "российский кит-шпион" умер не от руки человека
Вскрытие показало, что "российский кит-шпион" умер не от руки человека - РИА Новости, 09.09.2024
Вскрытие показало, что "российский кит-шпион" умер не от руки человека
Кит-белуха Хвальдимир, которого в Норвегии подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, умер не от огнестрельного оружия, пишет газета... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:13
2024-09-09T17:47
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кит-белуха Хвальдимир, которого в Норвегии подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, умер не от огнестрельного оружия, пишет газета Barents Observer со ссылкой на заявление местной полиции. "Был сделан рентгеновский снимок передней части кита длиной более четырех метров, где находятся раны. Здесь не было обнаружено ничего, что указывало бы на то, что эти травмы получены в результате выстрелов. Также не было найдено никакого снаряда", — говорится в публикации.Полиция пришла к выводу, что прямых доказательств причастности человека к смерти кита нет. При этом видимые раны на его теле, снимки которых ранее распространялись в СМИ, "совершенно поверхностные", добавили в правоохранительных органах. На прошлой неделе зоозащитные организации OneWhale и NOAH заявили, что Хвальдимира могли убить с помощью огнестрельного оружия. Они подчеркнули, что несколько ветеринаров, биологов и специалистов по баллистической экспертизе изучили травмы кита и пришли к выводу, что он погиб от стрельбы.Весной 2019 года на севере Норвегии рыбаки обнаружили белуху в сбруе. На пряжке нашли логотип одной из санкт-петербургских компаний. В связи с этим в норвежских СМИ начались спекуляции, что белуха "сбежала из российского плена", а само животное окрестили Хвальдимир (сочетание норвежского слова hval — "кит" и имени российского президента). Норвежское управление рыболовства призывало избегать контактов с "китом-шпионом". СМИ писали, что Хвальдимир проявлял признаки одомашнивания и чувствовал себя комфортно среди людей. Кита нашли мертвым 31 августа 2024-го.Белуха — вид зубатых китов из семейства нарваловых, встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Белухи совершают регулярные сезонные миграции.
https://ria.ru/20240630/sanktsii-1956436155.html
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в мире, норвегия, россия
В мире, Норвегия, Россия
Вскрытие показало, что "российский кит-шпион" умер не от руки человека

Barents Observer: найденный в Норвегии кит Хвальдимир умер не от выстрела

CC BY-SA 4.0 / Ein Dahmer / Белуха Хвальдимир, которую норвежские рыбаки обнаружили весной 2019 года в Норвегии, около Хаммерфеста
Белуха Хвальдимир, которую норвежские рыбаки обнаружили весной 2019 года в Норвегии, около Хаммерфеста - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Ein Dahmer /
Белуха Хвальдимир, которую норвежские рыбаки обнаружили весной 2019 года в Норвегии, около Хаммерфеста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кит-белуха Хвальдимир, которого в Норвегии подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, умер не от огнестрельного оружия, пишет газета Barents Observer со ссылкой на заявление местной полиции.
«
"Был сделан рентгеновский снимок передней части кита длиной более четырех метров, где находятся раны. Здесь не было обнаружено ничего, что указывало бы на то, что эти травмы получены в результате выстрелов. Также не было найдено никакого снаряда", — говорится в публикации.
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Полиция пришла к выводу, что прямых доказательств причастности человека к смерти кита нет. При этом видимые раны на его теле, снимки которых ранее распространялись в СМИ, "совершенно поверхностные", добавили в правоохранительных органах.
На прошлой неделе зоозащитные организации OneWhale и NOAH заявили, что Хвальдимира могли убить с помощью огнестрельного оружия. Они подчеркнули, что несколько ветеринаров, биологов и специалистов по баллистической экспертизе изучили травмы кита и пришли к выводу, что он погиб от стрельбы.
Весной 2019 года на севере Норвегии рыбаки обнаружили белуху в сбруе. На пряжке нашли логотип одной из санкт-петербургских компаний. В связи с этим в норвежских СМИ начались спекуляции, что белуха "сбежала из российского плена", а само животное окрестили Хвальдимир (сочетание норвежского слова hval — "кит" и имени российского президента). Норвежское управление рыболовства призывало избегать контактов с "китом-шпионом". СМИ писали, что Хвальдимир проявлял признаки одомашнивания и чувствовал себя комфортно среди людей. Кита нашли мертвым 31 августа 2024-го.
Белуха — вид зубатых китов из семейства нарваловых, встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Белухи совершают регулярные сезонные миграции.
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