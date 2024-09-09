Иранского дипломата вызвали в МИД Украины
МИД Украины вызвал иранского дипломата из-за сообщений о якобы передаче РФ ракет
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины в понедельник заявило, что вызвало временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара на фоне сообщений СМИ о якобы передаче России баллистических ракет.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине.
"Девятого сентября в министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран на Украине Шахрияр Амузегар, которому выражено глубокое беспокойство украинской стороны в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
Утверждается, что иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября и "в жесткой форме высказано предупреждение" о возможных последствиях.
Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Иран опроверг сообщения о якобы передаче баллистических ракет России
7 сентября, 04:40