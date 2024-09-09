https://ria.ru/20240909/kiev-1971692919.html

Иранского дипломата вызвали в МИД Украины

Иранского дипломата вызвали в МИД Украины - РИА Новости, 09.09.2024

Иранского дипломата вызвали в МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины в понедельник заявило, что вызвало временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара на фоне сообщений СМИ о якобы... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:01

2024-09-09T20:01

2024-09-09T20:01

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины в понедельник заявило, что вызвало временного поверенного в делах Ирана Шахрияра Амузегара на фоне сообщений СМИ о якобы передаче России баллистических ракет. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники 6 сентября утверждал, что Иран якобы передал РФ баллистические ракеты малой дальности для использования в боевых действиях на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что не каждый раз подобная информация соответствует действительности. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг заявления американских СМИ о поставках Тегераном оружия России для использования в ходе спецоперации на Украине. "Девятого сентября в министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Исламской Республики Иран на Украине Шахрияр Амузегар, которому выражено глубокое беспокойство украинской стороны в связи с сообщениями о возможной поставке Ираном баллистических ракет Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. Утверждается, что иранскому дипломату был передан соответствующий комментарий МИД Украины от 7 сентября и "в жесткой форме высказано предупреждение" о возможных последствиях. Как заявлял ранее официальный представитель МИД Ирана, любая попытка связать двустороннее сотрудничество Москвы и Тегерана с конфликтом на Украине осуществляется в целях оправдать продолжение поставок Западом вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240909/peskov-1971578124.html

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в мире, украина, россия, иран, дмитрий песков, сергей лавров, нато