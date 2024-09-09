В Киеве подожгли автомобиль военнослужащего
"Другая Украина": в Киеве подожгли еще один автомобиль военнослужащего
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Еще один автомобиль украинского военнослужащего подожгли в Киеве, сообщили в движении "Другая Украина"
"В Киеве очередной поджог автомобиля военнослужащего ВСУ. В районе Дарницкой площади Киева ночью неизвестные снова сожгли машину военного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения. Видео опубликовали местные Telegram-каналы.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". ТЦК - территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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