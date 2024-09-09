https://ria.ru/20240909/khobbi-1971505435.html

Мужчины перечислили наименее привлекательные женские хобби

Мужчины перечислили наименее привлекательные женские хобби - РИА Новости, 09.09.2024

Мужчины перечислили наименее привлекательные женские хобби

Шоппинг, просмотр кино и сериалов, автомобили и рыбалка вошли в число наименее привлекательных женских хобби по мнению мужчин, а больше всего им нравится, если... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T04:36

2024-09-09T04:36

2024-09-09T12:02

superjob

россия

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Шоппинг, просмотр кино и сериалов, автомобили и рыбалка вошли в число наименее привлекательных женских хобби по мнению мужчин, а больше всего им нравится, если вторая половинка увлекается спортом или кулинарией, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob."Четверо из десяти мужчин (39 процентов) уверены, что женщины, выбирающие спорт в качестве хобби, более привлекательны. Каждый четвертый мужчина (26 процентов) назвал самым соблазнительным женским хобби кулинарию, 13 процентам мужчин нравится, когда женщина занимается рукоделием", — показал опрос.Каждый десятый мужчина находит привлекательной женщину, увлеченную танцами. А шесть процентов восхищаются дамами, которые создают домашний уют. Для пяти процентов мужчин привлекательными женскими хобби являются чтение и путешествия.И лишь некоторых поражают в самое сердце женщины с увлечениями, традиционно считающимися мужскими: четырех процентов — охотой и рыбалкой, трех процентов автомобилями и мотоциклами. Но меньше всего опрошенных назвали в качестве привлекательных такие женские увлечения, как шоппинг (ноль процентов), просмотр кино и сериалов (один процент), а также рисование и музыку (по два процента).Чем увлечены женщины, состоящие в паре? Спорт на первом месте как среди самых привлекательных, так и среди реальных женских хобби, названных мужьями, но занимаются им жены лишь 15 процентов опрошенных. На втором месте — рукоделие (десять процентов), на третьем — цветоводство (девять процентов). Хотя шоппинг ни разу не упоминался мужчинами как привлекательное женское хобби, в качестве реального увлечения своей второй половины его назвал каждый двадцатый.Опрос проводился с 27 августа по 5 сентября 2024 года среди экономически активного населения России, имеющего высшее образование. Размер выборки — 1600 респондентов, место проведения опроса — Россия, все округа, 371 населенный пункт.

https://ria.ru/20240903/khobbi-1970151530.html

https://ria.ru/20240710/khobbi-1958741963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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superjob, россия