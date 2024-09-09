"Хезболла" применила средства ПВО против самолетов ВВС Израиля
"Хезболла" применила средства ПВО против самолетов ВВС Израиля в Южном Ливане
© Flickr / yeowatzupФлаг движения "Хезболлах" в Ливане
© Flickr / yeowatzup
Флаг движения "Хезболлах" в Ливане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движение "Хезболла" применили средства ПВО против самолетов ВВС Израиля, вынудив их покинуть воздушное пространство Южного Ливана, сообщается в заявлении пресс-службы движения в понедельник.
"Подразделения противовоздушной обороны исламского сопротивления оказали противодействие боевому вражескому самолету, выпустив по нему ракету класса "земля-воздух", тем самым вынудив его покинуть воздушное пространство Ливана и развернуться в направлении оккупированных территорий Палестины", - написано в заявлении.
Согласно отчетам пресс-службы шиитского сопротивления, в понедельник беспилотниками были атакованы казармы израильской армии между городам Нагария и Акко, а казармы ЦАХАЛ в Яаара были обстреляны и реактивных систем залпового огня. Также бойцы "Хезболлах" открыли огонь из ствольной артиллерии по опорному пункты армии Израиля Мардж, расположенного на границе.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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4 сентября, 19:53