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"Хезболла" применила средства ПВО против самолетов ВВС Израиля - РИА Новости, 09.09.2024
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16:46 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/khezbolla-1971649500.html
"Хезболла" применила средства ПВО против самолетов ВВС Израиля
"Хезболла" применила средства ПВО против самолетов ВВС Израиля - РИА Новости, 09.09.2024
"Хезболла" применила средства ПВО против самолетов ВВС Израиля
Бойцы ливанского движение "Хезболла" применили средства ПВО против самолетов ВВС Израиля, вынудив их покинуть воздушное пространство Южного Ливана, сообщается в РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:46
2024-09-09T16:46
в мире
израиль
ливан
акко
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движение "Хезболла" применили средства ПВО против самолетов ВВС Израиля, вынудив их покинуть воздушное пространство Южного Ливана, сообщается в заявлении пресс-службы движения в понедельник. "Подразделения противовоздушной обороны исламского сопротивления оказали противодействие боевому вражескому самолету, выпустив по нему ракету класса "земля-воздух", тем самым вынудив его покинуть воздушное пространство Ливана и развернуться в направлении оккупированных территорий Палестины", - написано в заявлении. Согласно отчетам пресс-службы шиитского сопротивления, в понедельник беспилотниками были атакованы казармы израильской армии между городам Нагария и Акко, а казармы ЦАХАЛ в Яаара были обстреляны и реактивных систем залпового огня. Также бойцы "Хезболлах" открыли огонь из ствольной артиллерии по опорному пункты армии Израиля Мардж, расположенного на границе. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240909/khezbolla-1971633392.html
https://ria.ru/20240904/izrail-1970627636.html
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в мире, израиль, ливан, акко, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Акко, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" применила средства ПВО против самолетов ВВС Израиля

"Хезболла" применила средства ПВО против самолетов ВВС Израиля в Южном Ливане

© Flickr / yeowatzupФлаг движения "Хезболлах" в Ливане
Флаг движения Хезболлах в Ливане - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Flickr / yeowatzup
Флаг движения "Хезболлах" в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движение "Хезболла" применили средства ПВО против самолетов ВВС Израиля, вынудив их покинуть воздушное пространство Южного Ливана, сообщается в заявлении пресс-службы движения в понедельник.
"Подразделения противовоздушной обороны исламского сопротивления оказали противодействие боевому вражескому самолету, выпустив по нему ракету класса "земля-воздух", тем самым вынудив его покинуть воздушное пространство Ливана и развернуться в направлении оккупированных территорий Палестины", - написано в заявлении.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
"Хезболла" атаковала позицию армии Израиля к югу от Нагарии
Вчера, 15:51
Согласно отчетам пресс-службы шиитского сопротивления, в понедельник беспилотниками были атакованы казармы израильской армии между городам Нагария и Акко, а казармы ЦАХАЛ в Яаара были обстреляны и реактивных систем залпового огня. Также бойцы "Хезболлах" открыли огонь из ствольной артиллерии по опорному пункты армии Израиля Мардж, расположенного на границе.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядке 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Хезболла" заявила, что атаковала опорные пункты ЦАХАЛ
4 сентября, 19:53
 
В миреИзраильЛиванАккоХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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