https://ria.ru/20240909/khezbolla-1971633392.html

"Хезболла" атаковала позицию армии Израиля к югу от Нагарии

"Хезболла" атаковала позицию армии Израиля к югу от Нагарии - РИА Новости, 09.09.2024

"Хезболла" атаковала позицию армии Израиля к югу от Нагарии

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар беспилотниками по казармам Шарага армии Израиля расположенных между городами Нагария и Акко, сообщается в... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:51

2024-09-09T15:51

2024-09-09T15:51

в мире

израиль

акко

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар беспилотниками по казармам Шарага армии Израиля расположенных между городами Нагария и Акко, сообщается в заявлении пресс-службы движения в понедельник. "Бойцы исламского сопротивления атаковали группой беспилотников штаб подразделения Игоз 621 в казармах Шарага к северу от Акко" ,- написано в заявлении. Согласно заявлению, ударам подверглись места нахождения солдат и офицеров. "По целям нанесены прямые попадания",- уточняется в документе. Тем временем израильские СМИ сообщили, что один из беспилотников в понедельник взорвался врезавшись в высотный жилой дом в городе Нагария. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240909/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240909/siriya-1971499211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, акко, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году