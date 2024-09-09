https://ria.ru/20240909/khezbolla-1971633392.html
"Хезболла" атаковала позицию армии Израиля к югу от Нагарии
"Хезболла" атаковала позицию армии Израиля к югу от Нагарии - РИА Новости, 09.09.2024
"Хезболла" атаковала позицию армии Израиля к югу от Нагарии
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар беспилотниками по казармам Шарага армии Израиля расположенных между городами Нагария и Акко, сообщается в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:51
2024-09-09T15:51
2024-09-09T15:51
в мире
израиль
акко
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар беспилотниками по казармам Шарага армии Израиля расположенных между городами Нагария и Акко, сообщается в заявлении пресс-службы движения в понедельник. "Бойцы исламского сопротивления атаковали группой беспилотников штаб подразделения Игоз 621 в казармах Шарага к северу от Акко" ,- написано в заявлении. Согласно заявлению, ударам подверглись места нахождения солдат и офицеров. "По целям нанесены прямые попадания",- уточняется в документе. Тем временем израильские СМИ сообщили, что один из беспилотников в понедельник взорвался врезавшись в высотный жилой дом в городе Нагария. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.
https://ria.ru/20240909/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, акко, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Акко, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" атаковала позицию армии Израиля к югу от Нагарии
"Хезболла" ударила беспилотниками по позиции армии Израиля к югу от Нагарии
БЕЙРУТ, 9 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли удар беспилотниками по казармам Шарага армии Израиля расположенных между городами Нагария и Акко, сообщается в заявлении пресс-службы движения в понедельник.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали группой беспилотников штаб подразделения Игоз 621 в казармах Шарага к северу от Акко" ,- написано в заявлении.
Согласно заявлению, ударам подверглись места нахождения солдат и офицеров.
"По целям нанесены прямые попадания",- уточняется в документе.
Тем временем израильские СМИ сообщили, что один из беспилотников в понедельник взорвался врезавшись в высотный жилой дом в городе Нагария.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана
из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.