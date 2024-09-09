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Биография Бату Хасикова - РИА Новости, 09.09.2024
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06:06 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/khasikov-1971114157.html
Биография Бату Хасикова
Биография Бату Хасикова - РИА Новости, 09.09.2024
Биография Бату Хасикова
Бату Сергеевич Хасиков родился 28 июня 1980 года в Москве. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T06:06
2024-09-09T06:06
справки
бату хасиков
москва
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Бату Сергеевич Хасиков родился 28 июня 1980 года в Москве.В 2003 году окончил факультет физической культуры Московского педагогического государственного университета (ныне Институт физической культуры, спорта и здоровья МПГУ). В 2011 году окончил аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), в 2019 году – программу профессиональной переподготовки в Высшей школе экономики по специализации "МБА – Управление проектами", в 2020 году – программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. С 2003 по 2008 год служил в милиции (ныне полиция). Имеет звание старшего лейтенанта милиции.В марте 2008 года был избран депутатом Народного Хурала (парламента) Республики Калмыкия. Являлся членом комитета по делам молодежи и спорта.С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года – представитель в Совете Федерации РФ (СФ РФ) от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия. С декабря 2012 года по апрель 2014 года – член комитета СФ РФ по науке, образованию, культуре и информационной политике, с апреля по сентябрь 2014 года – член комитета СФ РФ по науке, образованию и культуре. С июня 2017 года – советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).20 марта 2019 года Бату Хасиков был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия. 8 сентября 2019 года Хасиков победил на выборах главы Калмыкии, набрав 82,54% голосов избирателей. 21 сентября 2019 года он вступил в должность. 10 июня 2024 года Бату Хасиков был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Республики Калмыкия. Член Генерального совета партии "Единая Россия", секретарь калмыцкого регионального отделения партии. Награжден ведомственной медалью министерства обороны РФ "За укрепление боевого содружества". Почетный член Российской академии художеств.Председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России. Бату Хасиков – многократный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Калмыкия (2010), мастер боевых искусств (РСБИ), мастер спорта международного класса по кикбоксингу, мастер спорта России по боевому самбо и рукопашному бою.Лауреат премии "Золотой пояс – 2012" в номинации "Самая яркая победа года" (мужчины).Хасиков является сооснователем промоутерской компании Fight Nights Global.Снялся в ряде фильмов, в том числе в двух частях франшизы "Бой с тенью". Женат. В семье двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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справки, бату хасиков, москва
Справки, Бату Хасиков, Москва

Биография Бату Хасикова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкБату Хасиков
Бату Хасиков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Бату Сергеевич Хасиков родился 28 июня 1980 года в Москве.
В 2003 году окончил факультет физической культуры Московского педагогического государственного университета (ныне Институт физической культуры, спорта и здоровья МПГУ). В 2011 году окончил аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), в 2019 году – программу профессиональной переподготовки в Высшей школе экономики по специализации "МБА – Управление проектами", в 2020 году – программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
С 2003 по 2008 год служил в милиции (ныне полиция). Имеет звание старшего лейтенанта милиции.
В марте 2008 года был избран депутатом Народного Хурала (парламента) Республики Калмыкия. Являлся членом комитета по делам молодежи и спорта.
С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года – представитель в Совете Федерации РФ (СФ РФ) от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия. С декабря 2012 года по апрель 2014 года – член комитета СФ РФ по науке, образованию, культуре и информационной политике, с апреля по сентябрь 2014 года – член комитета СФ РФ по науке, образованию и культуре.
С июня 2017 года – советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
20 марта 2019 года Бату Хасиков был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия.
8 сентября 2019 года Хасиков победил на выборах главы Калмыкии, набрав 82,54% голосов избирателей. 21 сентября 2019 года он вступил в должность.
10 июня 2024 года Бату Хасиков был выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах главы Республики Калмыкия.
Член Генерального совета партии "Единая Россия", секретарь калмыцкого регионального отделения партии.
Награжден ведомственной медалью министерства обороны РФ "За укрепление боевого содружества".
Почетный член Российской академии художеств.
Председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России.
Бату Хасиков – многократный чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Калмыкия (2010), мастер боевых искусств (РСБИ), мастер спорта международного класса по кикбоксингу, мастер спорта России по боевому самбо и рукопашному бою.
Лауреат премии "Золотой пояс – 2012" в номинации "Самая яркая победа года" (мужчины).
Хасиков является сооснователем промоутерской компании Fight Nights Global.
Снялся в ряде фильмов, в том числе в двух частях франшизы "Бой с тенью".
Женат. В семье двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиБату ХасиковМосква
 
 
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