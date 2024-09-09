Рейтинг@Mail.ru
Поверенного в делах Украины в Грузии уволили за покупку предметов быта - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 09.09.2024 (обновлено: 12:43 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/kharishin-1971569025.html
Поверенного в делах Украины в Грузии уволили за покупку предметов быта
Поверенного в делах Украины в Грузии уволили за покупку предметов быта - РИА Новости, 09.09.2024
Поверенного в делах Украины в Грузии уволили за покупку предметов быта
Временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина отозвали из-за того, что он купил стиральные машины, сообщил грузинский премьер Ираклий... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:58
2024-09-09T12:43
в мире
украина
грузия
ираклий кобахидзе
андрей сибига
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536887_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3dbe12090ff8b98feb0b037ecbfb525.jpg
ТБИЛИСИ, 9 сен — РИА Новости. Временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина отозвали из-за того, что он купил стиральные машины, сообщил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на брифинге. "Конкретный представитель, &lt;...&gt; дипломатического статуса, закупал предметы быта. Это было сочтено неадекватным на фоне проходящей войны, и это стало причиной его отзыва", — заявил он.Кобахидзе уточнил, что это не политическое решение.Решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина принял новый глава МИД Украины Андрей Сибига.Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Тбилиси в марте 2022 года после того, как Грузия отказалась помогать Украине. В июле 2023 года Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с экс-президентом Михаилом Саакашвили, предложив грузинскому дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932403517.html
украина
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536887_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acfd152cd6a15fda8398e4f7f1ab5b03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, грузия, ираклий кобахидзе, андрей сибига
В мире, Украина, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Андрей Сибига
Поверенного в делах Украины в Грузии уволили за покупку предметов быта

Поверенного в делах Украины в Грузии отозвали за покупку стиральных машин

© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
Вид на Тбилиси, Грузия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 сен — РИА Новости. Временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина отозвали из-за того, что он купил стиральные машины, сообщил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на брифинге.
"Конкретный представитель, <...> дипломатического статуса, закупал предметы быта. Это было сочтено неадекватным на фоне проходящей войны, и это стало причиной его отзыва", — заявил он.
Кобахидзе уточнил, что это не политическое решение.
Решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина принял новый глава МИД Украины Андрей Сибига.
Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Тбилиси в марте 2022 года после того, как Грузия отказалась помогать Украине. В июле 2023 года Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с экс-президентом Михаилом Саакашвили, предложив грузинскому дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
На Украине выдвинули дерзкое требование к Грузии
12 марта, 03:20
 
В миреУкраинаГрузияИраклий КобахидзеАндрей Сибига
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала