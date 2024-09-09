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Поверенного в делах Украины в Грузии уволили за покупку предметов быта

Поверенного в делах Украины в Грузии уволили за покупку предметов быта - РИА Новости, 09.09.2024

Поверенного в делах Украины в Грузии уволили за покупку предметов быта

Временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина отозвали из-за того, что он купил стиральные машины, сообщил грузинский премьер Ираклий... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:58

2024-09-09T11:58

2024-09-09T12:43

в мире

украина

грузия

ираклий кобахидзе

андрей сибига

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ТБИЛИСИ, 9 сен — РИА Новости. Временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина отозвали из-за того, что он купил стиральные машины, сообщил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на брифинге. "Конкретный представитель, <...> дипломатического статуса, закупал предметы быта. Это было сочтено неадекватным на фоне проходящей войны, и это стало причиной его отзыва", — заявил он.Кобахидзе уточнил, что это не политическое решение.Решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина принял новый глава МИД Украины Андрей Сибига.Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Тбилиси в марте 2022 года после того, как Грузия отказалась помогать Украине. В июле 2023 года Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с экс-президентом Михаилом Саакашвили, предложив грузинскому дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932403517.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, грузия, ираклий кобахидзе, андрей сибига