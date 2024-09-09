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Поверенного в делах Украины в Грузии уволили за покупку предметов быта
Поверенного в делах Украины в Грузии уволили за покупку предметов быта - РИА Новости, 09.09.2024
Поверенного в делах Украины в Грузии уволили за покупку предметов быта
Временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина отозвали из-за того, что он купил стиральные машины, сообщил грузинский премьер Ираклий... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:58
2024-09-09T11:58
2024-09-09T12:43
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андрей сибига
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ТБИЛИСИ, 9 сен — РИА Новости. Временного поверенного в делах Украины в Грузии Михаила Харишина отозвали из-за того, что он купил стиральные машины, сообщил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе на брифинге. "Конкретный представитель, <...> дипломатического статуса, закупал предметы быта. Это было сочтено неадекватным на фоне проходящей войны, и это стало причиной его отзыва", — заявил он.Кобахидзе уточнил, что это не политическое решение.Решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина принял новый глава МИД Украины Андрей Сибига.Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Тбилиси в марте 2022 года после того, как Грузия отказалась помогать Украине. В июле 2023 года Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с экс-президентом Михаилом Саакашвили, предложив грузинскому дипломату покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932403517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, грузия, ираклий кобахидзе, андрей сибига
В мире, Украина, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Андрей Сибига
Поверенного в делах Украины в Грузии уволили за покупку предметов быта
Поверенного в делах Украины в Грузии отозвали за покупку стиральных машин