https://ria.ru/20240909/khamas-1971699533.html

Нетаньяху заявил, что "слышит крик" семей заложников в Газе

Нетаньяху заявил, что "слышит крик" семей заложников в Газе - РИА Новости, 09.09.2024

Нетаньяху заявил, что "слышит крик" семей заложников в Газе

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что "слышит крик" семей заложников, чьи близкие были убиты или до сих пор удерживаются палестинским... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:45

2024-09-09T20:45

2024-09-09T20:45

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что "слышит крик" семей заложников, чьи близкие были убиты или до сих пор удерживаются палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. "Я слышу крик семей похищенных, потерявших самое дорогое. Мы с супругой ходим на душераздирающие встречи, которые просто разбивают наши сердца. Я слышу, я слушаю, я не сужу, а делаю всё, чтобы вернуть похищенных и победить в войне", - заявил Нетаньяху в видеообращении к нации. Заявление прозвучало на фоне участившихся в последние дни многотысячных демонстраций в поддержку семей заложников, на которых к правительству предъявляется требование любой ценой заключить сделку с ХАМАС о прекращении огня в обмен на освобождение похищенных израильтян. В субботу на улицы Тель-Авива вышло полмиллиона израильтян, а всю прошлую неделю митинги проходили ежедневно, так как стало известно, что палестинские радикалы убили шестерых молодых заложников, включая россиянина Александра Лобанова. После этих известий многие семьи заложников открыто обвинили правительство Израиля в бездействии по поводу заключения сделки с ХАМАС и возложили на него прямую ответственность за гибель своих близких. Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. В сентябре Нетаньяху заявлял, что вопрос о контроле Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египтом является далеко не единственным камнем преткновения для достижения соглашения, добавив, что согласия нет буквально ни по одному из ключевых пунктов. По его словам, палестинское движение ХАМАС изначально не согласилось с американским планом урегулирования, представленным в мае, и внесло в него 29 корректировок. Израиль при этом полностью одобрил этот план, о чем неоднократно заявлял сам премьер-министр. Палестинское движение ХАМАС в свою очередь заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа. В движении отметили, что необходимо оказывать давление на Нетаньяху, чтобы он выполнил то, "что было согласовано". Высокопоставленный представитель Белого дома при этом на днях заявил, что сделка об обмене заложниками с ХАМАС согласована на 90%. СМИ сообщали, что на фоне отсутствия прогресса в переговорах американская сторона работает над еще одним предложением для конфликтующих сторон, которое основано на майском плане Джо Байдена, но потребует от Израиля и ХАМАС пойти на компромиссы. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, который принимает активное участие в переговорах в качестве посредника, в субботу заявил, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников находится на стадии завершения, и подчеркнул, что прекращение конфликта потребует "некоторых трудных решений и политических компромиссов" как со стороны Израиля, так и со стороны ХАМАС. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240903/vstrecha-1970257780.html

https://ria.ru/20240908/ssha-1971339547.html

https://ria.ru/20240907/zalozhniki-1971331544.html

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в мире, израиль, тель-авив, каир (город), биньямин нетаньяху, александр лобанов, джо байден, хамас, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году