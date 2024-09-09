https://ria.ru/20240909/khabirov-1971509572.html

Глава Башкирии Хабиров набрал на выборах губернатора 80,21% голосов

Глава Башкирии Хабиров набрал на выборах губернатора 80,21% голосов - РИА Новости, 09.09.2024

Глава Башкирии Хабиров набрал на выборах губернатора 80,21% голосов

Действующий глава Башкирии Радий Хабиров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 80,21% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T06:31

2024-09-09T06:31

2024-09-09T06:32

цик рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий глава Башкирии Радий Хабиров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 80,21% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Артур Шайнуров (КПРФ) с 6,95% голосов, третьим идет Иван Сухарев (ЛДПР) с результатом 4,98%, четвертым - Владимир Нагорный ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,26%, пятый - Ильшат Тимерьянов ("Новые люди") с результатом 2,60% голосов.

https://ria.ru/20240909/putin-1971503244.html

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цик рф, выборы в россии — 2024, политика, радий хабиров, иван сухарев, единая россия, кпрф