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Глава Башкирии Хабиров набрал на выборах губернатора 80,21% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
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06:31 09.09.2024 (обновлено: 06:32 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/khabirov-1971509572.html
Глава Башкирии Хабиров набрал на выборах губернатора 80,21% голосов
Глава Башкирии Хабиров набрал на выборах губернатора 80,21% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Глава Башкирии Хабиров набрал на выборах губернатора 80,21% голосов
Действующий глава Башкирии Радий Хабиров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 80,21% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T06:31
2024-09-09T06:32
цик рф
выборы в россии — 2024
политика
радий хабиров
иван сухарев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий глава Башкирии Радий Хабиров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 80,21% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Артур Шайнуров (КПРФ) с 6,95% голосов, третьим идет Иван Сухарев (ЛДПР) с результатом 4,98%, четвертым - Владимир Нагорный ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,26%, пятый - Ильшат Тимерьянов ("Новые люди") с результатом 2,60% голосов.
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цик рф, выборы в россии — 2024, политика, радий хабиров, иван сухарев, единая россия, кпрф
ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Политика, Радий Хабиров, Иван Сухарев, Единая Россия, КПРФ
Глава Башкирии Хабиров набрал на выборах губернатора 80,21% голосов

ЦИК: Хабиров побеждает на выборах губернатора Башкирии, набрав 80,21% голосов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Башкортостан Радий Хабиров
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий глава Башкирии Радий Хабиров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 80,21% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Артур Шайнуров (КПРФ) с 6,95% голосов, третьим идет Иван Сухарев (ЛДПР) с результатом 4,98%, четвертым - Владимир Нагорный ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,26%, пятый - Ильшат Тимерьянов ("Новые люди") с результатом 2,60% голосов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Путин встретится с избранными губернаторами
Вчера, 03:26
 
ЦИК РФВыборы в России — 2024ПолитикаРадий ХабировИван СухаревЕдиная РоссияКПРФ
 
 
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