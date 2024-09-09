https://ria.ru/20240909/kaspersky-1971500990.html

Россия на протяжении 2,5 лет остается самой атакуемой хакерами страной

Россия на протяжении 2,5 лет остается самой атакуемой хакерами страной - РИА Новости, 09.09.2024

Россия на протяжении 2,5 лет остается самой атакуемой хакерами страной

Хакеры продолжают кибератаковать Россию, страна остается самой атакуемой в мире последние 2,5 года, сообщила РИА Новости управляющий директор "Лаборатории... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T02:13

2024-09-09T02:13

2024-09-09T02:13

россия

лаборатория касперского

снг

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Хакеры продолжают кибератаковать Россию, страна остается самой атакуемой в мире последние 2,5 года, сообщила РИА Новости управляющий директор "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ Анна Кулашова. "Самой атакуемой в киберпространстве за более чем два с половиной года страной остается Россия", - сказала Кулашова. Отмечается, что за 8 месяцев 2024 года более половины россиян - пользователей продуктов "Лаборатории Касперского" подверглись атакам. Больше всего внимание злоумышленников привлекают финансовый и государственный сектор, телеком-компании, СМИ, а также промышленность. По ее словам, проблема "хактивизма" остается актуальной, когда злоумышленники могут нанести ущерб деятельности компании для привлечения внимания к социальным или политическим проблемам. Однако кибератаки по-прежнему так же часто совершаются ради финансовой выгоды и шпионажа. "Компрометация организаций может начаться с использования уязвимостей в публично доступных приложениях, учетных данных пользователей, полученных в том числе в результате атак методом перебора паролей, а также атак через небольшие компании - подрядчиков более крупного бизнеса", - пояснила Кулашова. Она напомнила, что в начале июля компания зафиксировала две волны целевых почтовых рассылок на отечественный бизнес с вредоносными архивами или ссылками внутри. Получателями были около тысячи сотрудников организаций из сфер производства, финансов и энергетики, а также государственных учреждений. В случае успешной атаки злоумышленники могли получить удаленный доступ к компьютерам организаций, загрузить с них файлы и конфиденциальные документы. К счастью, все атаки были заблокированы. Также этим летом компания выявила серию сложных целевых атак на российские IT-компании и государственные организации. Злоумышленники тщательно маскировали свою вредоносную активность, используя для этого популярные веб-сайты, такие как Dropbox. Вредоносная кампания была направлена на кражу служебной информации, отметила Кулашова.

https://ria.ru/20240827/haker-1968787675.html

https://ria.ru/20240613/kiberbezopasnost-1952459065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, лаборатория касперского, снг