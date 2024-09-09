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Спикер парламента Карелии рассказал о службе врачом на СВО - РИА Новости, 09.09.2024
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13:09 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/kareliya-1971587266.html
Спикер парламента Карелии рассказал о службе врачом на СВО
Спикер парламента Карелии рассказал о службе врачом на СВО - РИА Новости, 09.09.2024
Спикер парламента Карелии рассказал о службе врачом на СВО
Бойцы, получившие ранения в зоне СВО, сильны духом и хотят скорее восстановиться, чтобы снова встать в строй, рассказал спикер Заксобрания Карелии Элиссан... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:09
2024-09-09T13:09
республика карелия
сво
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бойцы, получившие ранения в зоне СВО, сильны духом и хотят скорее восстановиться, чтобы снова встать в строй, рассказал спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович. Ранее председатель регионального парламента принял решение отправиться работать врачом в зону специальной военной операции. Об этом он объявил 11 июля на заседании. Как сообщила и. о. спикера карельского парламента Ольга Шмаеник, во время телефонного звонка Шандалович передал привет всем жителям Карелии и рассказал о своей службе военным врачом. "Звонок был недолгий, несколько минут. Элиссан Владимирович рассказал, что работы много, выходных не бывает. Все врачи, медицинские сестры, санитары, водители и все, кто задействован в оказании медицинской помощи бойцам, самоотверженно трудятся как одна большая семья. География военных медиков обширна: от Дальнего Востока до Калининграда, от Чечни и Дагестана до Карелии и Мурманской области", - сказала Шмаеник, ее слова приводит пресс-служба регионального парламента в соцсети "ВКонтакте". Он добавила, что Шандалович особо отметил сильный дух воинов, получивших ранения во время боевых действий. Бойцы стремятся скорее вернуться в строй. Все уверены в победе. "Завершил Элиссан Владимирович звонок словами: "Россия победит! Россия всегда побеждает!" – подчеркнула Шмаеник. Она пожелала своему коллеге и всем военным медикам сил, терпения, мужества в борьбе за жизни бойцов, которые защищают Родину.
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республика карелия, сво
Республика Карелия, СВО

Спикер парламента Карелии рассказал о службе врачом на СВО

© Фото : Законодательное Собрание Республики КарелияЭлиссан Шандалович
Элиссан Шандалович - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Законодательное Собрание Республики Карелия
Элиссан Шандалович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Бойцы, получившие ранения в зоне СВО, сильны духом и хотят скорее восстановиться, чтобы снова встать в строй, рассказал спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.
Ранее председатель регионального парламента принял решение отправиться работать врачом в зону специальной военной операции. Об этом он объявил 11 июля на заседании.
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Как сообщила и. о. спикера карельского парламента Ольга Шмаеник, во время телефонного звонка Шандалович передал привет всем жителям Карелии и рассказал о своей службе военным врачом.
"Звонок был недолгий, несколько минут. Элиссан Владимирович рассказал, что работы много, выходных не бывает. Все врачи, медицинские сестры, санитары, водители и все, кто задействован в оказании медицинской помощи бойцам, самоотверженно трудятся как одна большая семья. География военных медиков обширна: от Дальнего Востока до Калининграда, от Чечни и Дагестана до Карелии и Мурманской области", - сказала Шмаеник, ее слова приводит пресс-служба регионального парламента в соцсети "ВКонтакте".
Он добавила, что Шандалович особо отметил сильный дух воинов, получивших ранения во время боевых действий. Бойцы стремятся скорее вернуться в строй. Все уверены в победе.
"Завершил Элиссан Владимирович звонок словами: "Россия победит! Россия всегда побеждает!" – подчеркнула Шмаеник.
Она пожелала своему коллеге и всем военным медикам сил, терпения, мужества в борьбе за жизни бойцов, которые защищают Родину.
 
Республика КарелияСВО
 
 
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