https://ria.ru/20240909/kanada-1971689999.html

В Канаде модельера приговорили к 11 годам тюрьмы за сексуальное насилие

В Канаде модельера приговорили к 11 годам тюрьмы за сексуальное насилие - РИА Новости, 09.09.2024

В Канаде модельера приговорили к 11 годам тюрьмы за сексуальное насилие

Канадский модельер, 83-летний Питер Найгард, в понедельник был приговорен судом Торонто к 11 годам тюремного заключения за сексуальное насилие, с учетом уже... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T19:20

2024-09-09T19:20

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Канадский модельер, 83-летний Питер Найгард, в понедельник был приговорен судом Торонто к 11 годам тюремного заключения за сексуальное насилие, с учетом уже проведенного в заключении времени, фактически он пробудет в тюрьме еще более шести с половиной лет, сообщает телеканал CTV. В ноябре 2023 года присяжные в Торонто признали Найгарда виновным по четырем пунктам обвинения в сексуальном насилии. Обвинения против канадского дизайнера финского происхождения касаются событий с 1987 по 2006 год, за этот период, по данным канадской полиции, он совершил шесть изнасилований женщин. Его также обвиняют по трем эпизодам, касающимся удержания силой. "Бывший магнат в области моды Питер Найгард был приговорен в Торонто к 11 годам тюремного заключения за обвинения в сексуальном насилии. Его срок за решеткой составит 6,7 года с учетом времени, которое он уже провел под стражей", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что адвокат Найгарда настаивал на шестилетнем заключении, ссылаясь на возраст мужчины и его плохое здоровье, в то время как прокуроры требовали приговорить его к 15 годам лишения свободы. Питер Найгард, выпускающий с 1967 года женскую одежду под собственным брендом, обвиняется в преступлениях в США, Канаде, на Багамских островах и в других странах. По информации американских обвинителей, Найгард использовал свое влияние, влияние сотрудников его организации, а также обман и мошенничество, чтобы принуждать к незаконным действиям как взрослых, так и несовершеннолетних. Ранее СМИ писали, что жалобы на дизайнера подали по меньшей мере 57 женщин.

https://rsport.ria.ru/20240907/khokkeist-1971310087.html

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в мире, торонто, сша, канада