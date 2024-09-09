https://ria.ru/20240909/kamchatka-1971576479.html
На Камчатке опознаны шесть жертв крушения вертолета Ми-8
На Камчатке опознаны шесть жертв крушения вертолета Ми-8 - РИА Новости, 09.09.2024
На Камчатке опознаны шесть жертв крушения вертолета Ми-8
Опознаны шесть жертв крушения вертолета Ми-8, произошедшего 31 августа на Камчатке, сообщил на оперативном совещании у губернатора региона заместитель... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:28
2024-09-09T12:28
2024-09-09T12:28
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ми-8 амтш
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен – РИА Новости️. Опознаны шесть жертв крушения вертолета Ми-8, произошедшего 31 августа на Камчатке, сообщил на оперативном совещании у губернатора региона заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский. "На сегодня опознано шесть тел, для опознания седьмого ожидается приезд мамы туристки из Казахстана. Для опознания остальных тел необходимо проведение генетической экспертизы в Хабаровске. Эта работа занимает примерно две недели с момента взятия проб у родственников", — сказал Василевский. По результатам экспертизы будет организована работа по отправке тел к местам захоронения. Ранее расходы по отправке тел погибших, которых опознали родственники, взяли на себя компании "Витязь-Аэро" и "Аэрофлот". Также в правительстве региона ведется работа по выплатам родственникам погибших. От властей они получат по 300 тысяч рублей. "Приказ о назначении данной выплаты из краевого бюджета подписан. Мы сделали упрощённую форму получения данной компенсации, поскольку главная цель — максимально быстро оказать финансовую помощь семьям. На этой неделе начнём осуществлять данную выплату. При этом приказ составлен таким образом, что родственники смогут обратиться за данной выплатой и позже, когда будет завершена генетическая экспертиза и они прилетят на Камчатку", — сообщила заместитель председателя правительства края Виктория Сивак. При этом для получения региональной выплаты родственникам погибших не обязательно будет ехать на Камчатку. Кроме того, они получат страховые выплаты в размере 2 миллионов рублей по линии страховой компании "Согласие". Компания "Витязь-Аэро" выплатит компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Вертолет Ми-8Т компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение 31 августа в районе горного массива Вачкажец. На его борту были три члена экипажа, два гида туристической компании и 17 туристов. Все они погибли. Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ст 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Свои расследования ведут Росавиация и Международный авиационный комитет.
https://ria.ru/20240909/kamchatka-1971569541.html
https://ria.ru/20231214/subsidii-1915854062.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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камчатка, петропавловск-камчатский, россия, ми-8 амтш, происшествия
Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Россия, Ми-8 АМТШ, Происшествия
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сен – РИА Новости️. Опознаны шесть жертв крушения вертолета Ми-8, произошедшего 31 августа на Камчатке, сообщил на оперативном совещании у губернатора региона заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский.
"На сегодня опознано шесть тел, для опознания седьмого ожидается приезд мамы туристки из Казахстана
. Для опознания остальных тел необходимо проведение генетической экспертизы в Хабаровске
. Эта работа занимает примерно две недели с момента взятия проб у родственников", — сказал Василевский.
По результатам экспертизы будет организована работа по отправке тел к местам захоронения. Ранее расходы по отправке тел погибших, которых опознали родственники, взяли на себя компании "Витязь-Аэро" и "Аэрофлот
". Также в правительстве региона ведется работа по выплатам родственникам погибших. От властей они получат по 300 тысяч рублей.
"Приказ о назначении данной выплаты из краевого бюджета подписан. Мы сделали упрощённую форму получения данной компенсации, поскольку главная цель — максимально быстро оказать финансовую помощь семьям. На этой неделе начнём осуществлять данную выплату. При этом приказ составлен таким образом, что родственники смогут обратиться за данной выплатой и позже, когда будет завершена генетическая экспертиза и они прилетят на Камчатку", — сообщила заместитель председателя правительства края Виктория Сивак.
При этом для получения региональной выплаты родственникам погибших не обязательно будет ехать на Камчатку. Кроме того, они получат страховые выплаты в размере 2 миллионов рублей по линии страховой компании "Согласие". Компания "Витязь-Аэро" выплатит компенсацию в размере 1 миллиона рублей.
Вертолет Ми-8Т компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение 31 августа в районе горного массива Вачкажец. На его борту были три члена экипажа, два гида туристической компании и 17 туристов. Все они погибли. Камчатским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России
возбуждено уголовное дело по ст 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Свои расследования ведут Росавиация
и Международный авиационный комитет
.