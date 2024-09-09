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Итоговая явка на выборах в Курской области составила 61,56 процента

Итоговая явка на выборах в Курской области составила 61,56 процента - РИА Новости, 09.09.2024

Итоговая явка на выборах в Курской области составила 61,56 процента

Итоговая явка на выборах в Курской области составила 61,56%, сообщили в региональной избирательной комиссии. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:31

2024-09-09T17:31

2024-09-09T17:31

политика

курская область

алексей смирнов (политик)

единая россия

кпрф

лдпр

выборы в россии — 2024

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ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Итоговая явка на выборах в Курской области составила 61,56%, сообщили в региональной избирательной комиссии. "Предварительные результаты выборов губернатора Курской области по итогам обработки 100% протоколов. Явка составила 61,56%. Это 538 117 избирателей", — говорится в Telegram-канале избиркома. За врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, который выдвигался от партии "Единая Россия", отдали свои голоса 65,28% избирателей. Алексей Бобовников от КПРФ набрал 13,53%, Алексей Томанов от ЛДПР — 11,81% и Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получил 6,72%. Основной этап выборов губернатора Курской области проходил с 6 по 8 сентября. В связи с обострением оперативной обстановки в регионе 28 августа началось досрочное голосование, в нём приняли участие 34,5% избирателей. В предыдущий раз выборы губернатора Курской области проходили 8 сентября 2019 года. Тогда явка составила 35,95%.

https://ria.ru/20240819/golosovanie-1967156212.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024