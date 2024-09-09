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Итоговая явка на выборах в Курской области составила 61,56 процента - РИА Новости, 09.09.2024
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17:31 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/javka-1971663839.html
Итоговая явка на выборах в Курской области составила 61,56 процента
Итоговая явка на выборах в Курской области составила 61,56 процента - РИА Новости, 09.09.2024
Итоговая явка на выборах в Курской области составила 61,56 процента
Итоговая явка на выборах в Курской области составила 61,56%, сообщили в региональной избирательной комиссии. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:31
2024-09-09T17:31
политика
курская область
алексей смирнов (политик)
единая россия
кпрф
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ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Итоговая явка на выборах в Курской области составила 61,56%, сообщили в региональной избирательной комиссии. "Предварительные результаты выборов губернатора Курской области по итогам обработки 100% протоколов. Явка составила 61,56%. Это 538 117 избирателей", — говорится в Telegram-канале избиркома. За врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, который выдвигался от партии "Единая Россия", отдали свои голоса 65,28% избирателей. Алексей Бобовников от КПРФ набрал 13,53%, Алексей Томанов от ЛДПР — 11,81% и Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получил 6,72%. Основной этап выборов губернатора Курской области проходил с 6 по 8 сентября. В связи с обострением оперативной обстановки в регионе 28 августа началось досрочное голосование, в нём приняли участие 34,5% избирателей. В предыдущий раз выборы губернатора Курской области проходили 8 сентября 2019 года. Тогда явка составила 35,95%.
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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Итоговая явка на выборах в Курской области составила 61,56 процента

В Курской области обработали 100% протоколов, итоговая явка составила 61,56%

© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанкИзбиратель перед голосованием на выборах губернатора Курской области в Курске
Избиратель перед голосованием на выборах губернатора Курской области в Курске - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Руслан Журкин
Перейти в медиабанк
Избиратель перед голосованием на выборах губернатора Курской области в Курске
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Итоговая явка на выборах в Курской области составила 61,56%, сообщили в региональной избирательной комиссии.
«
"Предварительные результаты выборов губернатора Курской области по итогам обработки 100% протоколов. Явка составила 61,56%. Это 538 117 избирателей", — говорится в Telegram-канале избиркома.
За врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, который выдвигался от партии "Единая Россия", отдали свои голоса 65,28% избирателей. Алексей Бобовников от КПРФ набрал 13,53%, Алексей Томанов от ЛДПР — 11,81% и Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получил 6,72%.
Основной этап выборов губернатора Курской области проходил с 6 по 8 сентября. В связи с обострением оперативной обстановки в регионе 28 августа началось досрочное голосование, в нём приняли участие 34,5% избирателей.
В предыдущий раз выборы губернатора Курской области проходили 8 сентября 2019 года. Тогда явка составила 35,95%.
Курск - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Жители Курской области смогут проголосовать досрочно на выборах губернатора
19 августа, 18:24
 
ПолитикаКурская областьАлексей Смирнов (политик)Единая РоссияКПРФЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
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