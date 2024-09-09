Итоговая явка на выборах в Курской области составила 61,56 процента
В Курской области обработали 100% протоколов, итоговая явка составила 61,56%
© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанкИзбиратель перед голосованием на выборах губернатора Курской области в Курске
Избиратель перед голосованием на выборах губернатора Курской области в Курске
ВОРОНЕЖ, 9 сен - РИА Новости. Итоговая явка на выборах в Курской области составила 61,56%, сообщили в региональной избирательной комиссии.
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"Предварительные результаты выборов губернатора Курской области по итогам обработки 100% протоколов. Явка составила 61,56%. Это 538 117 избирателей", — говорится в Telegram-канале избиркома.
За врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, который выдвигался от партии "Единая Россия", отдали свои голоса 65,28% избирателей. Алексей Бобовников от КПРФ набрал 13,53%, Алексей Томанов от ЛДПР — 11,81% и Геннадий Баев от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" получил 6,72%.
Основной этап выборов губернатора Курской области проходил с 6 по 8 сентября. В связи с обострением оперативной обстановки в регионе 28 августа началось досрочное голосование, в нём приняли участие 34,5% избирателей.
В предыдущий раз выборы губернатора Курской области проходили 8 сентября 2019 года. Тогда явка составила 35,95%.