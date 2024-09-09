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Число жертв от израильских ударов в Сирии возросло до 15 - РИА Новости, 09.09.2024
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08:41 09.09.2024 (обновлено: 08:51 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/izrail-1971516842.html
Число жертв от израильских ударов в Сирии возросло до 15
Число жертв от израильских ударов в Сирии возросло до 15 - РИА Новости, 09.09.2024
Число жертв от израильских ударов в Сирии возросло до 15
Число жертв в результате ударов Израильских ВВС по городу Мисьяф в центральной части Сирии возросло до 15 человек, 34 получили ранения, заявил в понедельник РИА РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:41
2024-09-09T08:51
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хама (мухафаза)
сирия
в мире
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ДАМАСК, 9 сен - РИА Новости. Число жертв в результате ударов Израильских ВВС по городу Мисьяф в центральной части Сирии возросло до 15 человек, 34 получили ранения, заявил в понедельник РИА Новости главный врач государственной больницы Мисьяфа Фейсал Хайдар."В результате атаки Израиля ночью в провинции Хама погибли 15 человек и 34 получили ранения, в том числе тяжелые", - сказал Хайдар.Ранее министерство обороны Сирии заявило, что системы ПВО САР отразили атаку Израильских ВВС с северо-запада Ливана. Удары пришлись по нескольким объектам сирийской армии в центральной части Сирии.
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израиль
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хама (мухафаза), сирия, в мире
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хама (мухафаза), Сирия, В мире
Число жертв от израильских ударов в Сирии возросло до 15

Число жертв от израильских ударов в Сирии возросло до 15, ранены 34 человека

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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ДАМАСК, 9 сен - РИА Новости. Число жертв в результате ударов Израильских ВВС по городу Мисьяф в центральной части Сирии возросло до 15 человек, 34 получили ранения, заявил в понедельник РИА Новости главный врач государственной больницы Мисьяфа Фейсал Хайдар.
"В результате атаки Израиля ночью в провинции Хама погибли 15 человек и 34 получили ранения, в том числе тяжелые", - сказал Хайдар.
Ранее министерство обороны Сирии заявило, что системы ПВО САР отразили атаку Израильских ВВС с северо-запада Ливана. Удары пришлись по нескольким объектам сирийской армии в центральной части Сирии.
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