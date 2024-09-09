https://ria.ru/20240909/ivanteevka-1971623703.html

Концерт фестиваля "Город танцует в парках" пройдет 14 сентября в Ивантеевке

Концерт фестиваля "Город танцует в парках" пройдет 14 сентября в Ивантеевке - РИА Новости, 09.09.2024

Концерт фестиваля "Город танцует в парках" пройдет 14 сентября в Ивантеевке

Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" пройдет 14 сентября в городском парке Ивантеевки, сообщает... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:16

2024-09-09T15:16

2024-09-09T15:16

новости подмосковья

ивантеевка

московская область (подмосковье)

егор дружинин

игорь рудников

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971622355_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_07c2a79ee6ca0dd8156994c3ce90871a.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" пройдет 14 сентября в городском парке Ивантеевки, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Отмечается, что на сцене выступят 39 команд-финалистов из 37 городских округов и одна команда-обладатель приза зрительских симпатий. Оценивать выступления конкурсантов будет жюри: художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Егор Дружинин и танцор, хореограф и режиссер-постановщик Игорь Рудник. Ведущим гала-концерта станет актер кино и телевидения Михаил Башкатов. По итогам выступлений будет определен лучший танцевальный коллектив Подмосковья. Начало гала-концерта в 15:00. Вход свободный В пресс-службе напомнили, что концерт 7 сентября в Королеве был перенесен по техническим причинам.

https://ria.ru/20240906/ostrovok-1971177902.html

https://ria.ru/20240906/futbol-1971146204.html

ивантеевка

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ивантеевка, московская область (подмосковье), егор дружинин, игорь рудников