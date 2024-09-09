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Концерт фестиваля "Город танцует в парках" пройдет 14 сентября в Ивантеевке - РИА Новости, 09.09.2024
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Новости Подмосковья
 
15:16 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/ivanteevka-1971623703.html
Концерт фестиваля "Город танцует в парках" пройдет 14 сентября в Ивантеевке
Концерт фестиваля "Город танцует в парках" пройдет 14 сентября в Ивантеевке - РИА Новости, 09.09.2024
Концерт фестиваля "Город танцует в парках" пройдет 14 сентября в Ивантеевке
Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" пройдет 14 сентября в городском парке Ивантеевки, сообщает... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:16
2024-09-09T15:16
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" пройдет 14 сентября в городском парке Ивантеевки, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Отмечается, что на сцене выступят 39 команд-финалистов из 37 городских округов и одна команда-обладатель приза зрительских симпатий. Оценивать выступления конкурсантов будет жюри: художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Егор Дружинин и танцор, хореограф и режиссер-постановщик Игорь Рудник. Ведущим гала-концерта станет актер кино и телевидения Михаил Башкатов. По итогам выступлений будет определен лучший танцевальный коллектив Подмосковья. Начало гала-концерта в 15:00. Вход свободный В пресс-службе напомнили, что концерт 7 сентября в Королеве был перенесен по техническим причинам.
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ивантеевка, московская область (подмосковье), егор дружинин, игорь рудников
Новости Подмосковья, Ивантеевка, Московская область (Подмосковье), Егор Дружинин, Игорь Рудников

Концерт фестиваля "Город танцует в парках" пройдет 14 сентября в Ивантеевке

© iStock.com / urbazonДевушка танцует в парке
Девушка танцует в парке - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© iStock.com / urbazon
Девушка танцует в парке
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца "Город танцует в парках" пройдет 14 сентября в городском парке Ивантеевки, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Отмечается, что на сцене выступят 39 команд-финалистов из 37 городских округов и одна команда-обладатель приза зрительских симпатий.
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6 сентября, 20:22
Оценивать выступления конкурсантов будет жюри: художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России Егор Дружинин и танцор, хореограф и режиссер-постановщик Игорь Рудник. Ведущим гала-концерта станет актер кино и телевидения Михаил Башкатов. По итогам выступлений будет определен лучший танцевальный коллектив Подмосковья.
Начало гала-концерта в 15:00. Вход свободный
В пресс-службе напомнили, что концерт 7 сентября в Королеве был перенесен по техническим причинам.
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