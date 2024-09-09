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Умер известный историк Павел Рахшмир - РИА Новости, 09.09.2024
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11:15 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/istorik-1971553620.html
Умер известный историк Павел Рахшмир
Умер известный историк Павел Рахшмир - РИА Новости, 09.09.2024
Умер известный историк Павел Рахшмир
Умер известный ученый, заслуженный профессор Пермского госуниверситета, доктор исторических наук Павел Рахшмир, сообщает пресс-служба ПГНИУ. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:15
2024-09-09T11:15
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ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Умер известный ученый, заслуженный профессор Пермского госуниверситета, доктор исторических наук Павел Рахшмир, сообщает пресс-служба ПГНИУ. "Выдающегося историка и педагога не стало 7 сентября", - говорится в сообщении. Павел Рахшмир - крупнейший российский исследователь консерватизма и фашизма, основоположник изучения политической науки в Перми. С 1987 по 2017 год возглавлял кафедру новой и новейшей истории стран Запада. Ученый является автором нескольких книг, имеет порядка 150 научных публикаций.
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пермь
Пермь
Умер известный историк Павел Рахшмир

Умер крупнейший российский исследователь фашизма, пермский историк Павел Рахшмир

CC BY-SA 4.0 / Алексей Суханов / Зав. каф. всеобщей истории. Пермский университет. (cropped)Павел Рахшмир
Павел Рахшмир - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Алексей Суханов / Зав. каф. всеобщей истории. Пермский университет. (cropped)
Павел Рахшмир. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Умер известный ученый, заслуженный профессор Пермского госуниверситета, доктор исторических наук Павел Рахшмир, сообщает пресс-служба ПГНИУ.
"Выдающегося историка и педагога не стало 7 сентября", - говорится в сообщении.
Павел Рахшмир - крупнейший российский исследователь консерватизма и фашизма, основоположник изучения политической науки в Перми. С 1987 по 2017 год возглавлял кафедру новой и новейшей истории стран Запада. Ученый является автором нескольких книг, имеет порядка 150 научных публикаций.
 
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