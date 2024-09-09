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Умер известный историк Павел Рахшмир

Умер известный историк Павел Рахшмир - РИА Новости, 09.09.2024

Умер известный историк Павел Рахшмир

Умер известный ученый, заслуженный профессор Пермского госуниверситета, доктор исторических наук Павел Рахшмир, сообщает пресс-служба ПГНИУ. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:15

2024-09-09T11:15

2024-09-09T11:15

пермь

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ПЕРМЬ, 9 сен - РИА Новости. Умер известный ученый, заслуженный профессор Пермского госуниверситета, доктор исторических наук Павел Рахшмир, сообщает пресс-служба ПГНИУ. "Выдающегося историка и педагога не стало 7 сентября", - говорится в сообщении. Павел Рахшмир - крупнейший российский исследователь консерватизма и фашизма, основоположник изучения политической науки в Перми. С 1987 по 2017 год возглавлял кафедру новой и новейшей истории стран Запада. Ученый является автором нескольких книг, имеет порядка 150 научных публикаций.

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