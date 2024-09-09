https://ria.ru/20240909/istochnik-1971508023.html

Источник: США усилили давление на турецкие банки из-за операций с Россией

Источник: США усилили давление на турецкие банки из-за операций с Россией - РИА Новости, 09.09.2024

Источник: США усилили давление на турецкие банки из-за операций с Россией

Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получая предупреждения о необходимости строжайшего контроля... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T05:36

2024-09-09T05:36

2024-09-09T10:24

россия

турция

анкара (провинция)

алексей ерхов

андрей костин (банкир)

экономика

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АНКАРА, 9 сен — РИА Новости. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получая предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей, сообщил РИА Новости информированный источник на финансовом рынке республики."Сейчас наши банки, причем как государственные, так и частные, испытывают усиленное давление со стороны США в свете недавнего пакета санкций против России. Проверяются все источники поступления переводов из России и в Россию, при усиленном контроле головных офисов открываются банковские счета (гражданам России. — Прим. ред.)", — сообщил собеседник агентства.По его словам, пока не известно, когда нормализуется ситуация с банковскими переводами. Для этого, пояснил источник, нужно "официальное решение", но его пока нет. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию.Запад, по словам дипломата, целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России пока нет, сроки решения ситуации не известны, подтверждал представитель турецкого госбанка Ziraat в Анкаре. Как отмечал ранее глава ВТБ Андрей Костин, помочь решить проблемы могло бы создание механизма на основе национальных и цифровых валют.

https://ria.ru/20240908/turtsiya-1971338224.html

https://ria.ru/20240904/turtsiya-1970515778.html

россия

турция

анкара (провинция)

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россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, андрей костин (банкир), экономика