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Источник: США усилили давление на турецкие банки из-за операций с Россией - РИА Новости, 09.09.2024
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05:36 09.09.2024 (обновлено: 10:24 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/istochnik-1971508023.html
Источник: США усилили давление на турецкие банки из-за операций с Россией
Источник: США усилили давление на турецкие банки из-за операций с Россией - РИА Новости, 09.09.2024
Источник: США усилили давление на турецкие банки из-за операций с Россией
Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получая предупреждения о необходимости строжайшего контроля... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T05:36
2024-09-09T10:24
россия
турция
анкара (провинция)
алексей ерхов
андрей костин (банкир)
экономика
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АНКАРА, 9 сен — РИА Новости. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получая предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей, сообщил РИА Новости информированный источник на финансовом рынке республики.&quot;Сейчас наши банки, причем как государственные, так и частные, испытывают усиленное давление со стороны США в свете недавнего пакета санкций против России. Проверяются все источники поступления переводов из России и в Россию, при усиленном контроле головных офисов открываются банковские счета (гражданам России. — Прим. ред.)&quot;, — сообщил собеседник агентства.По его словам, пока не известно, когда нормализуется ситуация с банковскими переводами. Для этого, пояснил источник, нужно "официальное решение", но его пока нет. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию.Запад, по словам дипломата, целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России пока нет, сроки решения ситуации не известны, подтверждал представитель турецкого госбанка Ziraat в Анкаре. Как отмечал ранее глава ВТБ Андрей Костин, помочь решить проблемы могло бы создание механизма на основе национальных и цифровых валют.
https://ria.ru/20240908/turtsiya-1971338224.html
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россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, андрей костин (банкир), экономика
Россия, Турция, Анкара (провинция), Алексей Ерхов, Андрей Костин (банкир), Экономика
Источник: США усилили давление на турецкие банки из-за операций с Россией

США усилили давление на Турцию в связи с банковскими операциями с Россией

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкий банк
Турецкий банк - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкий банк. Архивное фото
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АНКАРА, 9 сен — РИА Новости. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получая предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей, сообщил РИА Новости информированный источник на финансовом рынке республики.
«

"Сейчас наши банки, причем как государственные, так и частные, испытывают усиленное давление со стороны США в свете недавнего пакета санкций против России. Проверяются все источники поступления переводов из России и в Россию, при усиленном контроле головных офисов открываются банковские счета (гражданам России. — Прим. ред.)", — сообщил собеседник агентства.

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По его словам, пока не известно, когда нормализуется ситуация с банковскими переводами. Для этого, пояснил источник, нужно "официальное решение", но его пока нет.
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию.
Запад, по словам дипломата, целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России пока нет, сроки решения ситуации не известны, подтверждал представитель турецкого госбанка Ziraat в Анкаре.
Как отмечал ранее глава ВТБ Андрей Костин, помочь решить проблемы могло бы создание механизма на основе национальных и цифровых валют.
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