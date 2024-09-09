Источник: США усилили давление на турецкие банки из-за операций с Россией
США усилили давление на Турцию в связи с банковскими операциями с Россией
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкий банк
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкий банк. Архивное фото
АНКАРА, 9 сен — РИА Новости. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получая предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей, сообщил РИА Новости информированный источник на финансовом рынке республики.
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"Сейчас наши банки, причем как государственные, так и частные, испытывают усиленное давление со стороны США в свете недавнего пакета санкций против России. Проверяются все источники поступления переводов из России и в Россию, при усиленном контроле головных офисов открываются банковские счета (гражданам России. — Прим. ред.)", — сообщил собеседник агентства.
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По его словам, пока не известно, когда нормализуется ситуация с банковскими переводами. Для этого, пояснил источник, нужно "официальное решение", но его пока нет.
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию.
Запад, по словам дипломата, целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России пока нет, сроки решения ситуации не известны, подтверждал представитель турецкого госбанка Ziraat в Анкаре.
Как отмечал ранее глава ВТБ Андрей Костин, помочь решить проблемы могло бы создание механизма на основе национальных и цифровых валют.