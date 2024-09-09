https://ria.ru/20240909/intervyu-1971577573.html

В Кремле пока не видят повода для интервью Путина зарубежным СМИ

В Кремле пока не видят повода для интервью Путина зарубежным СМИ - РИА Новости, 09.09.2024

В Кремле пока не видят повода для интервью Путина зарубежным СМИ

В Кремле пока не видят повода для интервью президента России Владимира Путина зарубежной прессе, в том числе Wall Street Journal, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:34

2024-09-09T12:34

2024-09-09T12:34

россия

владимир путин

дмитрий песков

эван гершкович

в мире

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Кремле пока не видят повода для интервью президента России Владимира Путина зарубежной прессе, в том числе Wall Street Journal, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока мы не заинтересованы в таком интервью. Для того, чтобы было интервью зарубежным СМИ и каким-то конкретным, нам нужно иметь повод. Пока такого повода мы не видим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли ответ на просьбу Эвана Гершковича об интервью.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971345063.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, дмитрий песков, эван гершкович, в мире