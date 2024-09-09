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В Кремле пока не видят повода для интервью Путина зарубежным СМИ - РИА Новости, 09.09.2024
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12:34 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/intervyu-1971577573.html
В Кремле пока не видят повода для интервью Путина зарубежным СМИ
В Кремле пока не видят повода для интервью Путина зарубежным СМИ - РИА Новости, 09.09.2024
В Кремле пока не видят повода для интервью Путина зарубежным СМИ
В Кремле пока не видят повода для интервью президента России Владимира Путина зарубежной прессе, в том числе Wall Street Journal, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:34
2024-09-09T12:34
россия
владимир путин
дмитрий песков
эван гершкович
в мире
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Кремле пока не видят повода для интервью президента России Владимира Путина зарубежной прессе, в том числе Wall Street Journal, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока мы не заинтересованы в таком интервью. Для того, чтобы было интервью зарубежным СМИ и каким-то конкретным, нам нужно иметь повод. Пока такого повода мы не видим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли ответ на просьбу Эвана Гершковича об интервью.
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россия, владимир путин, дмитрий песков, эван гершкович, в мире
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Эван Гершкович, В мире
В Кремле пока не видят повода для интервью Путина зарубежным СМИ

В Кремле не видят повода для интервью Путина зарубежным СМИ, включая WSJ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© POOL
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Кремле пока не видят повода для интервью президента России Владимира Путина зарубежной прессе, в том числе Wall Street Journal, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока мы не заинтересованы в таком интервью. Для того, чтобы было интервью зарубежным СМИ и каким-то конкретным, нам нужно иметь повод. Пока такого повода мы не видим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли ответ на просьбу Эвана Гершковича об интервью.
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