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В Индонезии возобновили курсы русского языка
В Индонезии возобновили курсы русского языка - РИА Новости, 09.09.2024
В Индонезии возобновили курсы русского языка
В индонезийской столице Джакарте возобновились курсы русского языка для всех желающих, интерес проявили 100 человек, заявил РИА Новости Никита Шиликов, глава... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:24
2024-09-09T16:24
2024-09-09T16:24
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ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте возобновились курсы русского языка для всех желающих, интерес проявили 100 человек, заявил РИА Новости Никита Шиликов, глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте. По словам Шиликова, день открытых дверей Русского дома в Джакарте, на котором было объявлено о возобновлении курсов русского языка, собрал сотню посетителей. К гостям мероприятия также обратился посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, пожелав успехов в изучении языка и культуры России. "Учитывая растущий интерес граждан Индонезии к обучению в Российской Федерации, мы открываем курсы русского языка на площадке Русского дома в Джакарте", - отметил Шиликов в беседе с РИА Новости. Глава Русского дома в Джакарте добавил, что отношения между Россией и Индонезией "имеют традиционно теплый характер".
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в мире, джакарта, индонезия, русский язык в мире
В мире, Джакарта, Индонезия, Русский язык в мире
В Индонезии возобновили курсы русского языка
Русский дом: интерес к курсам русского языка в Джакарте проявили сто человек
ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте возобновились курсы русского языка для всех желающих, интерес проявили 100 человек, заявил РИА Новости Никита Шиликов, глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте.
По словам Шиликова, день открытых дверей Русского дома в Джакарте, на котором было объявлено о возобновлении курсов русского языка, собрал сотню посетителей. К гостям мероприятия также обратился посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, пожелав успехов в изучении языка и культуры России.
"Учитывая растущий интерес граждан Индонезии к обучению в Российской Федерации, мы открываем курсы русского языка на площадке Русского дома в Джакарте", - отметил Шиликов в беседе с РИА Новости.
Глава Русского дома в Джакарте
добавил, что отношения между Россией
и Индонезией "имеют традиционно теплый характер".