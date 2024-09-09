https://ria.ru/20240909/indoneziya-1971639453.html

В Индонезии возобновили курсы русского языка

В Индонезии возобновили курсы русского языка - РИА Новости, 09.09.2024

В Индонезии возобновили курсы русского языка

В индонезийской столице Джакарте возобновились курсы русского языка для всех желающих, интерес проявили 100 человек, заявил РИА Новости Никита Шиликов, глава... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:24

2024-09-09T16:24

2024-09-09T16:24

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ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте возобновились курсы русского языка для всех желающих, интерес проявили 100 человек, заявил РИА Новости Никита Шиликов, глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте. По словам Шиликова, день открытых дверей Русского дома в Джакарте, на котором было объявлено о возобновлении курсов русского языка, собрал сотню посетителей. К гостям мероприятия также обратился посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, пожелав успехов в изучении языка и культуры России. "Учитывая растущий интерес граждан Индонезии к обучению в Российской Федерации, мы открываем курсы русского языка на площадке Русского дома в Джакарте", - отметил Шиликов в беседе с РИА Новости. Глава Русского дома в Джакарте добавил, что отношения между Россией и Индонезией "имеют традиционно теплый характер".

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