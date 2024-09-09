Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии возобновили курсы русского языка - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/indoneziya-1971639453.html
В Индонезии возобновили курсы русского языка
В Индонезии возобновили курсы русского языка - РИА Новости, 09.09.2024
В Индонезии возобновили курсы русского языка
В индонезийской столице Джакарте возобновились курсы русского языка для всех желающих, интерес проявили 100 человек, заявил РИА Новости Никита Шиликов, глава... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:24
2024-09-09T16:24
в мире
джакарта
индонезия
русский язык в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/43/1531344322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a725be9dbb91071d700fce7862b63b8.jpg
ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте возобновились курсы русского языка для всех желающих, интерес проявили 100 человек, заявил РИА Новости Никита Шиликов, глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте. По словам Шиликова, день открытых дверей Русского дома в Джакарте, на котором было объявлено о возобновлении курсов русского языка, собрал сотню посетителей. К гостям мероприятия также обратился посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, пожелав успехов в изучении языка и культуры России. "Учитывая растущий интерес граждан Индонезии к обучению в Российской Федерации, мы открываем курсы русского языка на площадке Русского дома в Джакарте", - отметил Шиликов в беседе с РИА Новости. Глава Русского дома в Джакарте добавил, что отношения между Россией и Индонезией "имеют традиционно теплый характер".
https://ria.ru/20240908/armeniya-1971364288.html
джакарта
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153134/43/1531344322_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_052f00e15303baf8ce4260ddb771afff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джакарта, индонезия, русский язык в мире
В мире, Джакарта, Индонезия, Русский язык в мире
В Индонезии возобновили курсы русского языка

Русский дом: интерес к курсам русского языка в Джакарте проявили сто человек

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкВид на город Джакарта
Вид на город Джакарта - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Вид на город Джакарта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 9 сен - РИА Новости. В индонезийской столице Джакарте возобновились курсы русского языка для всех желающих, интерес проявили 100 человек, заявил РИА Новости Никита Шиликов, глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте.
По словам Шиликова, день открытых дверей Русского дома в Джакарте, на котором было объявлено о возобновлении курсов русского языка, собрал сотню посетителей. К гостям мероприятия также обратился посол РФ в Индонезии Сергей Толченов, пожелав успехов в изучении языка и культуры России.
"Учитывая растущий интерес граждан Индонезии к обучению в Российской Федерации, мы открываем курсы русского языка на площадке Русского дома в Джакарте", - отметил Шиликов в беседе с РИА Новости.
Глава Русского дома в Джакарте добавил, что отношения между Россией и Индонезией "имеют традиционно теплый характер".
Ереван - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Армении откроют два центра Русского дома
8 сентября, 09:56
 
В миреДжакартаИндонезияРусский язык в мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала