Британия столкнулась с нехваткой химикатов для диагностики рака
Independent: Британцев предупредили о нехватке химикатов для диагностики рака
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Жителей Великобритании предупредили о нехватке химикатов, необходимых для проведения диагностики множества видов рака, сообщает газета Independent.
"Жизни пациентов поставлены под угрозу – тысячи радиологических снимков не выполняются из-за нехватки химикатов, используемых для диагностики таких заболеваний, как рак простаты и рак костей", - пишет газета.
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Отмечается, что среди причин нехватки критически важных химикатов – замедление их импорта в Британию из ЕС, нехватка финансирования, а также закрытие ключевых британских лабораторий.
Газета отмечает, что из-за дефицита препаратов для диагностики рака в некоторых британских больницах пациенты вынуждены ожидать диагностических процедур до 50 дней, а в отдельных – более 100 дней, что ставит их жизнь под угрозу.
Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Согласно данным британской Национальной службы здравоохранения (NHS), в августе 2023 года число ожидающих медицинской помощи в Англии достигло 7,75 миллиона человек, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдения с 2007 года. Ранее был опубликован международный анализ систем здравоохранения The Health Inclusivity Index, согласно которому Британия заняла одно из последних мест в мире по времени ожидания приема к врачу.
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