https://ria.ru/20240909/independent-1971554714.html

Британия столкнулась с нехваткой химикатов для диагностики рака

Британия столкнулась с нехваткой химикатов для диагностики рака - РИА Новости, 09.09.2024

Британия столкнулась с нехваткой химикатов для диагностики рака

Жителей Великобритании предупредили о нехватке химикатов, необходимых для проведения диагностики множества видов рака, сообщает газета Independent. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:18

2024-09-09T11:18

2024-09-09T11:18

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Жителей Великобритании предупредили о нехватке химикатов, необходимых для проведения диагностики множества видов рака, сообщает газета Independent. "Жизни пациентов поставлены под угрозу – тысячи радиологических снимков не выполняются из-за нехватки химикатов, используемых для диагностики таких заболеваний, как рак простаты и рак костей", - пишет газета. Отмечается, что среди причин нехватки критически важных химикатов – замедление их импорта в Британию из ЕС, нехватка финансирования, а также закрытие ключевых британских лабораторий. Газета отмечает, что из-за дефицита препаратов для диагностики рака в некоторых британских больницах пациенты вынуждены ожидать диагностических процедур до 50 дней, а в отдельных – более 100 дней, что ставит их жизнь под угрозу. По данным газеты, проблема, в частности, коснулась таких городов Британии, как Лондон, Бат и Оксфорд. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Согласно данным британской Национальной службы здравоохранения (NHS), в августе 2023 года число ожидающих медицинской помощи в Англии достигло 7,75 миллиона человек, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдения с 2007 года. Ранее был опубликован международный анализ систем здравоохранения The Health Inclusivity Index, согласно которому Британия заняла одно из последних мест в мире по времени ожидания приема к врачу.

https://ria.ru/20240906/vaktsina-1971091162.html

https://ria.ru/20240818/meditsina-1966947626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, лондон, оксфорд, евросоюз