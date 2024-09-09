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Британия столкнулась с нехваткой химикатов для диагностики рака - РИА Новости, 09.09.2024
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11:18 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/independent-1971554714.html
Британия столкнулась с нехваткой химикатов для диагностики рака
Британия столкнулась с нехваткой химикатов для диагностики рака - РИА Новости, 09.09.2024
Британия столкнулась с нехваткой химикатов для диагностики рака
Жителей Великобритании предупредили о нехватке химикатов, необходимых для проведения диагностики множества видов рака, сообщает газета Independent. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:18
2024-09-09T11:18
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Жителей Великобритании предупредили о нехватке химикатов, необходимых для проведения диагностики множества видов рака, сообщает газета Independent. "Жизни пациентов поставлены под угрозу – тысячи радиологических снимков не выполняются из-за нехватки химикатов, используемых для диагностики таких заболеваний, как рак простаты и рак костей", - пишет газета. Отмечается, что среди причин нехватки критически важных химикатов – замедление их импорта в Британию из ЕС, нехватка финансирования, а также закрытие ключевых британских лабораторий. Газета отмечает, что из-за дефицита препаратов для диагностики рака в некоторых британских больницах пациенты вынуждены ожидать диагностических процедур до 50 дней, а в отдельных – более 100 дней, что ставит их жизнь под угрозу. По данным газеты, проблема, в частности, коснулась таких городов Британии, как Лондон, Бат и Оксфорд. Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Согласно данным британской Национальной службы здравоохранения (NHS), в августе 2023 года число ожидающих медицинской помощи в Англии достигло 7,75 миллиона человек, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдения с 2007 года. Ранее был опубликован международный анализ систем здравоохранения The Health Inclusivity Index, согласно которому Британия заняла одно из последних мест в мире по времени ожидания приема к врачу.
https://ria.ru/20240906/vaktsina-1971091162.html
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в мире, великобритания, лондон, оксфорд, евросоюз
В мире, Великобритания, Лондон, Оксфорд, Евросоюз
Британия столкнулась с нехваткой химикатов для диагностики рака

Independent: Британцев предупредили о нехватке химикатов для диагностики рака

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Жителей Великобритании предупредили о нехватке химикатов, необходимых для проведения диагностики множества видов рака, сообщает газета Independent.
"Жизни пациентов поставлены под угрозу – тысячи радиологических снимков не выполняются из-за нехватки химикатов, используемых для диагностики таких заболеваний, как рак простаты и рак костей", - пишет газета.
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Отмечается, что среди причин нехватки критически важных химикатов – замедление их импорта в Британию из ЕС, нехватка финансирования, а также закрытие ключевых британских лабораторий.
Газета отмечает, что из-за дефицита препаратов для диагностики рака в некоторых британских больницах пациенты вынуждены ожидать диагностических процедур до 50 дней, а в отдельных – более 100 дней, что ставит их жизнь под угрозу.
По данным газеты, проблема, в частности, коснулась таких городов Британии, как Лондон, Бат и Оксфорд.
Система здравоохранения Великобритании уже много месяцев страдает от острой нехватки медицинских работников. Все больше людей уходят из профессии на фоне чрезмерной нагрузки, роста цен и отсутствия возможности повысить квалификацию. Ситуацию усугубляют забастовки медперсонала. Согласно данным британской Национальной службы здравоохранения (NHS), в августе 2023 года число ожидающих медицинской помощи в Англии достигло 7,75 миллиона человек, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдения с 2007 года. Ранее был опубликован международный анализ систем здравоохранения The Health Inclusivity Index, согласно которому Британия заняла одно из последних мест в мире по времени ожидания приема к врачу.
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