https://ria.ru/20240909/indeksatsiya-1971496792.html

Россиянам раскрыли детали двойной индексации пенсий с 2025 года

Россиянам раскрыли детали двойной индексации пенсий с 2025 года - РИА Новости, 09.09.2024

Россиянам раскрыли детали двойной индексации пенсий с 2025 года

Пенсии в 2025 году будут индексировать по новым правилам — не один раз в году, а дважды. Как это повлияет на размер выплат, рассказала агентству "Прайм" доцент... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T02:17

2024-09-09T02:17

2024-09-09T02:17

россия

людмила иванова-швец

рэу имени г. в. плеханова

пенсия

пенсионеры

пенсии

общество

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Пенсии в 2025 году будут индексировать по новым правилам — не один раз в году, а дважды. Как это повлияет на размер выплат, рассказала агентству "Прайм" доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Она напомнила, что речь идет о тех россиянах, которые получают пенсию по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности. Первый этап индексации состоится не с 1 января, как это было в последние годы, а с 1 февраля. Ее размер будет привязан к уровню прошлогодний инфляции и составит 4,5%. Вторая индексация пройдет с 1 апреля 2025 года — на 2,2%.Это лишь примерный размер – окончательно он будет зависеть от данных по инфляции за 2024 год. По сути, таким образом пенсии индексировались до 2019 года. Однако теперь вводится новая формула индексации, которая может оказаться выгоднее, чем прежняя.Важно то, что пенсии будут проиндексированы как неработающим, так и работающим пенсионерам", — заключила Иванова-Швец.

https://ria.ru/20240819/pensii-1966958418.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсия, пенсионеры, пенсии, общество