https://ria.ru/20240909/gubernator-1971548671.html

Явка на выборах в Челябинской области составила 48,96%

Явка на выборах в Челябинской области составила 48,96% - РИА Новости, 09.09.2024

Явка на выборах в Челябинской области составила 48,96%

Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области, которые проходили 7 и 8 сентября, составила 48,96%, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:14

2024-09-09T11:14

2024-09-09T11:14

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области, которые проходили 7 и 8 сентября, составила 48,96%, сообщила в понедельник пресс-служба облизбиркома. "На выборах губернатора Челябинской области проголосовали 1 260 299 жителей Южного Урала, явка составила 48,96%", - говорится в сообщении. По итогам обработки 100% бюллетеней действующий губернатор Алексей Текслер набрал 81,28% голосов. Эльдар Гильмутдинов (КПРФ) получил 5,27%, Виталий Пашин (ЛДПР) – 9,42%, Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") – 2,17%. Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области в 2019 году составила 45,14%. В Челябинской области в прошедшие выходные выбирали губернатора, а также депутатов городской думы Челябинска. По данным областной избирательной комиссии, активным избирательным правом в регионе обладают более 2,57 миллиона человек. В проведении выборов были задействованы 2275 участковых комиссий.

https://ria.ru/20240909/vybory-1971548526.html

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политика, жкх, челябинская область, челябинск, алексей текслер, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024