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Грызлов назвал цель нападения ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 09.09.2024
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20:04 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/gryzlov-1971694769.html
Грызлов назвал цель нападения ВСУ на Курскую область
Грызлов назвал цель нападения ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 09.09.2024
Грызлов назвал цель нападения ВСУ на Курскую область
Одной из целей нападения на Курскую область и попыток вторжения в другие приграничные регионы области был срыв процесса российских выборов, заявил председатель... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:04
2024-09-09T20:04
политика
россия
курская область
минск
борис грызлов
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Одной из целей нападения на Курскую область и попыток вторжения в другие приграничные регионы области был срыв процесса российских выборов, заявил председатель высшего совета "Единой России", посол России в Минске Борис Грызлов. "Одной из целей вражеского вторжения в Курскую область, попыток вторжения в другие приграничные области было сорвать российские выборы, тем самым посеять панику в обществе и политической системе", - заявил Грызлов на совместном заседании Президиума Генерального совета и Бюро Высшего совета партии. По его словам, противник и раньше старался учитывать календарь выборов в РФ, в надежде раскачать ситуацию. "На агрессию и эскалацию российское общество ответило еще большей сплоченностью и консолидацией вокруг президента. Благодаря стойкости, отваге, воинскому мастерству нашей армии, благодаря мужеству и сплоченности народа России, благодаря политике президента России – враг, который исторически стремится расколоть наше общество и затем страну, не смог реализовать свои задачи", - прокомментировал Грызлов. Помимо того, Грызлов отметил, что задачей "Единой России", остается продолжение политики по укреплению политической системы, экономики, общественной сплоченности. Кроме того, по его словам, кандидаты от "Единой России" взяли ответственность перед избирателями за достижение национальных целей, реализацию новых нацпроектов. "Достижение национальных целей – основа образа будущего, который наша партия предлагает, формирует вместе со всем российским обществом", - сказал он. Грызлов также отметил, что партия сохраняет свои базовые идеологические принципы - благополучие людей, поддержка президента России Владимира Путина и единство русского мира. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов были избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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политика, россия, курская область, минск, борис грызлов, владимир путин, единая россия, госдума рф, выборы, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Курская область, Минск, Борис Грызлов, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума РФ, Выборы, Выборы в России — 2024
Грызлов назвал цель нападения ВСУ на Курскую область

Грызлов: целью нападения ВСУ на Курскую область был срыв процесса выборов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Борис Грызлов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Одной из целей нападения на Курскую область и попыток вторжения в другие приграничные регионы области был срыв процесса российских выборов, заявил председатель высшего совета "Единой России", посол России в Минске Борис Грызлов.
"Одной из целей вражеского вторжения в Курскую область, попыток вторжения в другие приграничные области было сорвать российские выборы, тем самым посеять панику в обществе и политической системе", - заявил Грызлов на совместном заседании Президиума Генерального совета и Бюро Высшего совета партии.
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По его словам, противник и раньше старался учитывать календарь выборов в РФ, в надежде раскачать ситуацию.
«
"На агрессию и эскалацию российское общество ответило еще большей сплоченностью и консолидацией вокруг президента. Благодаря стойкости, отваге, воинскому мастерству нашей армии, благодаря мужеству и сплоченности народа России, благодаря политике президента России – враг, который исторически стремится расколоть наше общество и затем страну, не смог реализовать свои задачи", - прокомментировал Грызлов.
Помимо того, Грызлов отметил, что задачей "Единой России", остается продолжение политики по укреплению политической системы, экономики, общественной сплоченности. Кроме того, по его словам, кандидаты от "Единой России" взяли ответственность перед избирателями за достижение национальных целей, реализацию новых нацпроектов.
"Достижение национальных целей – основа образа будущего, который наша партия предлагает, формирует вместе со всем российским обществом", - сказал он.
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Грызлов также отметил, что партия сохраняет свои базовые идеологические принципы - благополучие людей, поддержка президента России Владимира Путина и единство русского мира.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов были избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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ПолитикаРоссияКурская областьМинскБорис ГрызловВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФВыборыВыборы в России — 2024
 
 
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