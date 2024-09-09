https://ria.ru/20240909/gruziya-1971570645.html
Власти Грузии прокомментировали критику Запада из-за законопроекта о ЛГБТ*
Власти Грузии прокомментировали критику Запада из-за законопроекта о ЛГБТ* - РИА Новости, 09.09.2024
Власти Грузии прокомментировали критику Запада из-за законопроекта о ЛГБТ*
Власти Грузии считают тревожной и непонятной критику со стороны Запада в связи с рассматриваемым в стране законопроектом против пропаганды ЛГБТ*, заявил... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:05
2024-09-09T12:05
2024-09-09T12:05
в мире
грузия
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ТБИЛИСИ, 9 сен - РИА Новости. Власти Грузии считают тревожной и непонятной критику со стороны Запада в связи с рассматриваемым в стране законопроектом против пропаганды ЛГБТ*, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Ранее европейская внешнеполитическая служба распространила заявление, в котором сказано, что Евросоюз осуждает принятие парламентом Грузии во втором чтении закона о запрете пропаганды ЛГБТ*. С критикой выступил и координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен. "Когда мы слышим критику без каких-либо аргументов, это становится предметом нашего беспокойства. Почему высокопоставленный представитель Евросоюза и высокопоставленный представитель США могут критиковать законопроект, посвященный лишь защите семейных ценностей и интересов несовершеннолетних, нам непонятно", - сказал Кобахидзе на брифинге. Ранее парламент Грузии большинством голосов во втором чтении принял законодательный пакет о запрете пропаганды ЛГБТ*, авторами законопроекта являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Законопроект подразумевает запрет ЛГБТ-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ, пакет изменений так же подразумевает введение ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240904/gruziya-1970513477.html
https://ria.ru/20240604/gruziya-1950476752.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, сша, россия, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, США, Россия, Ираклий Кобахидзе
Власти Грузии прокомментировали критику Запада из-за законопроекта о ЛГБТ*
Премьер Грузии Кобахидзе назвал критику Запада из-за закона о ЛГБТ* непонятной
ТБИЛИСИ, 9 сен - РИА Новости. Власти Грузии считают тревожной и непонятной критику со стороны Запада в связи с рассматриваемым в стране законопроектом против пропаганды ЛГБТ*, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.
Ранее европейская внешнеполитическая служба распространила заявление, в котором сказано, что Евросоюз осуждает принятие парламентом Грузии во втором чтении закона о запрете пропаганды ЛГБТ*. С критикой выступил и координатор США
по санкциям Джеймс О'Брайен.
"Когда мы слышим критику без каких-либо аргументов, это становится предметом нашего беспокойства. Почему высокопоставленный представитель Евросоюза и высокопоставленный представитель США могут критиковать законопроект, посвященный лишь защите семейных ценностей и интересов несовершеннолетних, нам непонятно", - сказал Кобахидзе на брифинге.
Ранее парламент Грузии большинством голосов во втором чтении принял законодательный пакет о запрете пропаганды ЛГБТ*, авторами законопроекта являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Законопроект подразумевает запрет ЛГБТ-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ, пакет изменений так же подразумевает введение ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.