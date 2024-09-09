https://ria.ru/20240909/gruziya-1971570645.html

Власти Грузии прокомментировали критику Запада из-за законопроекта о ЛГБТ*

Власти Грузии прокомментировали критику Запада из-за законопроекта о ЛГБТ* - РИА Новости, 09.09.2024

Власти Грузии прокомментировали критику Запада из-за законопроекта о ЛГБТ*

Власти Грузии считают тревожной и непонятной критику со стороны Запада в связи с рассматриваемым в стране законопроектом против пропаганды ЛГБТ*, заявил... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:05

2024-09-09T12:05

2024-09-09T12:05

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 9 сен - РИА Новости. Власти Грузии считают тревожной и непонятной критику со стороны Запада в связи с рассматриваемым в стране законопроектом против пропаганды ЛГБТ*, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Ранее европейская внешнеполитическая служба распространила заявление, в котором сказано, что Евросоюз осуждает принятие парламентом Грузии во втором чтении закона о запрете пропаганды ЛГБТ*. С критикой выступил и координатор США по санкциям Джеймс О'Брайен. "Когда мы слышим критику без каких-либо аргументов, это становится предметом нашего беспокойства. Почему высокопоставленный представитель Евросоюза и высокопоставленный представитель США могут критиковать законопроект, посвященный лишь защите семейных ценностей и интересов несовершеннолетних, нам непонятно", - сказал Кобахидзе на брифинге. Ранее парламент Грузии большинством голосов во втором чтении принял законодательный пакет о запрете пропаганды ЛГБТ*, авторами законопроекта являются члены правящей партии "Грузинская мечта". Законопроект подразумевает запрет ЛГБТ-пропаганды, однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации. Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ, пакет изменений так же подразумевает введение ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.* Экстремистское движение, запрещенное в России.

https://ria.ru/20240904/gruziya-1970513477.html

https://ria.ru/20240604/gruziya-1950476752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, сша, россия, ираклий кобахидзе