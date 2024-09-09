https://ria.ru/20240909/gosduma-1971609946.html

В Госдуму внесли проект о социальной рекламе

В Госдуму внесли проект о социальной рекламе - РИА Новости, 09.09.2024

В Госдуму внесли проект о социальной рекламе

Группа депутатов Госдумы от "Новых людей" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается, чтобы 20% социальной рекламы было направлено на популяризацию... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:41

2024-09-09T14:41

2024-09-09T14:41

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от "Новых людей" внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается, чтобы 20% социальной рекламы было направлено на популяризацию здорового образа жизни, а также на патриотическое воспитание граждан, законопроект доступен в думской базе данных. "В части 3 статьи 10 федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 "О рекламе"... дополнить словами "Не менее двадцати процентов распространяемой таким образом социальной рекламы должно быть направлено на популяризацию здорового образа жизни и (или) занятий физической культурой, а также патриотического воспитания граждан", - сказано в проекте закона. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что данная инициатива будет способствовать реализации задач, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи", установленных указом президента РФ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

https://ria.ru/20240909/gosduma-1971592816.html

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