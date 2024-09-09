https://ria.ru/20240909/gosduma-1971592816.html

В Госдуму внесли проект, обязывающий пары обращаться к психологу до развода

В Госдуму внесли проект, обязывающий пары обращаться к психологу до развода - РИА Новости, 09.09.2024

В Госдуму внесли проект, обязывающий пары обращаться к психологу до развода

Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") и сенатор СФ Дмитрий Перминов внесли в Госдуму проект закона о разводах, согласно которому пары, имеющие... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:32

2024-09-09T13:32

2024-09-09T13:42

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госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") и сенатор СФ Дмитрий Перминов внесли в Госдуму проект закона о разводах, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод, должны пройти консультации у семейного психолога, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. В пояснительной записке отмечается, что действующим семейным законодательством предусматривается, что суд при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака вправе принять меры к примирению супругов и назначить супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. "Настоящим проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры, а также вводится аналогичное регулирование и в отношении иных дел, связанных с расторжением брака в судебном порядке", - сказано в пояснительной записке к проекту. Дополнительно законопроектом уточняются нормы, касающиеся мер по примирению супругов, так как, по словам авторов проекта, в настоящее время они сводятся, по сути, исключительно к сроку для примирения. Авторы проекта предлагают ввести норму, по которой парам, имеющим несовершеннолетних детей, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод, оказывать "социально-психологические услуги при расторжении брака".

https://ria.ru/20240826/bakalchuki-1968622915.html

https://ria.ru/20240905/brak-1767954916.html

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общество, жилье, госдума рф, единая россия