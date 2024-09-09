https://ria.ru/20240909/gorlovka-1971652267.html

ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили, заявил мэр Горловки

ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили, заявил мэр Горловки - РИА Новости, 09.09.2024

ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили, заявил мэр Горловки

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские войска в последнее время целенаправленно атакуют гражданские автомобили с помощью беспилотников, и призвал... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:52

2024-09-09T16:52

2024-09-09T16:52

в мире

горловка

украина

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские войска в последнее время целенаправленно атакуют гражданские автомобили с помощью беспилотников, и призвал жителей отказаться от поездок по трассе "Горловка-Ясиноватая", которая находится под непрерывными атаками ВСУ. "Администрация городского округа Горловка призывает вас отказаться от поездок по трассе "Горловка-Ясиноватая", которая находится под непрерывными атаками украинских вооруженных бандформирований. В последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины на гражданские автомобили. Украинские террористы целенаправленно бьют по мирному населению и целям, которые перемещаются по трассе", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Приходько также призвал планировать свои маршруты по более безопасным дорогам. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240909/vsu-1971597665.html

горловка

украина

донецк

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в мире, горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол