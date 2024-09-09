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ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили, заявил мэр Горловки - РИА Новости, 09.09.2024
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16:52 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/gorlovka-1971652267.html
ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили, заявил мэр Горловки
ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили, заявил мэр Горловки - РИА Новости, 09.09.2024
ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили, заявил мэр Горловки
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские войска в последнее время целенаправленно атакуют гражданские автомобили с помощью беспилотников, и призвал... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:52
2024-09-09T16:52
в мире
горловка
украина
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские войска в последнее время целенаправленно атакуют гражданские автомобили с помощью беспилотников, и призвал жителей отказаться от поездок по трассе "Горловка-Ясиноватая", которая находится под непрерывными атаками ВСУ. "Администрация городского округа Горловка призывает вас отказаться от поездок по трассе "Горловка-Ясиноватая", которая находится под непрерывными атаками украинских вооруженных бандформирований. В последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины на гражданские автомобили. Украинские террористы целенаправленно бьют по мирному населению и целям, которые перемещаются по трассе", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Приходько также призвал планировать свои маршруты по более безопасным дорогам. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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в мире, горловка, украина, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
В мире, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили, заявил мэр Горловки

Мэр Горловки Приходько: ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Горловке
Последствия атаки беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Горловке - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские войска в последнее время целенаправленно атакуют гражданские автомобили с помощью беспилотников, и призвал жителей отказаться от поездок по трассе "Горловка-Ясиноватая", которая находится под непрерывными атаками ВСУ.
"Администрация городского округа Горловка призывает вас отказаться от поездок по трассе "Горловка-Ясиноватая", которая находится под непрерывными атаками украинских вооруженных бандформирований. В последнее время участились атаки беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины на гражданские автомобили. Украинские террористы целенаправленно бьют по мирному населению и целям, которые перемещаются по трассе", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Приходько также призвал планировать свои маршруты по более безопасным дорогам.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Вчера, 13:55
 
В миреГорловкаУкраинаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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