https://ria.ru/20240909/google-1971653502.html

Россияне столкнулись с проблемой подтверждения аккаунта Google

Россияне столкнулись с проблемой подтверждения аккаунта Google - РИА Новости, 09.09.2024

Россияне столкнулись с проблемой подтверждения аккаунта Google

У российских пользователей Google возникли проблемы с подтверждением нового аккаунта, сообщил РИА Новости депутат Антон Горелкин. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:57

2024-09-09T16:57

2024-09-09T17:41

технологии

россия

google

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746328319_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_47da20392a9359d049e0a325e14bb8f5.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. У российских пользователей Google возникли проблемы с подтверждением нового аккаунта, сообщил РИА Новости депутат Антон Горелкин."Многие пользователи столкнулись с тем, что подтверждение нового аккаунта Google с помощью российского мобильного номера сейчас невозможно. Пока непонятно, чем это вызвано. Полагаю, следует дождаться официального заявления Google", — сказал собеседник агентства.Говорить о том, что корпорация готовится отказаться от работы на территории России, пока преждевременно, уточнил Горелкин.Как убедился корреспондент РИА Новости, при попытке подтвердить номер сервис выдает уведомление "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Код верификации также не приходит. Но регистрация самого аккаунта через почту проходит успешно, все данные сервис принимает.В начале августа компания "Ростелеком" сообщила о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.В свою очередь, в Роскомнадзоре сказали РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.

https://ria.ru/20240828/smi-1969026655.html

https://ria.ru/20240905/vpn-1970933395.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, google