https://ria.ru/20240909/google-1971653502.html
Россияне столкнулись с проблемой подтверждения аккаунта Google
Россияне столкнулись с проблемой подтверждения аккаунта Google - РИА Новости, 09.09.2024
Россияне столкнулись с проблемой подтверждения аккаунта Google
У российских пользователей Google возникли проблемы с подтверждением нового аккаунта, сообщил РИА Новости депутат Антон Горелкин. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:57
2024-09-09T16:57
2024-09-09T17:41
технологии
россия
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. У российских пользователей Google возникли проблемы с подтверждением нового аккаунта, сообщил РИА Новости депутат Антон Горелкин."Многие пользователи столкнулись с тем, что подтверждение нового аккаунта Google с помощью российского мобильного номера сейчас невозможно. Пока непонятно, чем это вызвано. Полагаю, следует дождаться официального заявления Google", — сказал собеседник агентства.Говорить о том, что корпорация готовится отказаться от работы на территории России, пока преждевременно, уточнил Горелкин.Как убедился корреспондент РИА Новости, при попытке подтвердить номер сервис выдает уведомление "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Код верификации также не приходит. Но регистрация самого аккаунта через почту проходит успешно, все данные сервис принимает.В начале августа компания "Ростелеком" сообщила о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.В свою очередь, в Роскомнадзоре сказали РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, россия, google
Технологии, Россия, Google
Россияне столкнулись с проблемой подтверждения аккаунта Google
Депутат: подтвердить аккаунт Google с помощью российского номера невозможно
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. У российских пользователей Google возникли проблемы с подтверждением нового аккаунта, сообщил РИА Новости депутат Антон Горелкин.
"Многие пользователи столкнулись с тем, что подтверждение нового аккаунта Google с помощью российского мобильного номера сейчас невозможно. Пока непонятно, чем это вызвано. Полагаю, следует дождаться официального заявления Google", — сказал собеседник агентства.
Говорить о том, что корпорация готовится отказаться от работы на территории России, пока преждевременно, уточнил Горелкин.
Как убедился корреспондент РИА Новости, при попытке подтвердить номер сервис выдает уведомление "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Код верификации также не приходит. Но регистрация самого аккаунта через почту проходит успешно, все данные сервис принимает.
В начале августа компания "Ростелеком" сообщила о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube
у абонентов всех российских операторов.
В свою очередь, в Роскомнадзоре сказали РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России
и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.