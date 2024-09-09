https://ria.ru/20240909/google-1971641539.html

Некоторые пользователи Google не могут зарегистрировать аккаунт в России

Некоторые пользователи Google не могут зарегистрировать аккаунт в России - РИА Новости, 09.09.2024

Некоторые пользователи Google не могут зарегистрировать аккаунт в России

Некоторые пользователи Google не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер, при этом у части пользователей все работает в штатном режиме,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:29

2024-09-09T16:29

2024-09-09T16:30

технологии

google

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Некоторые пользователи Google не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер, при этом у части пользователей все работает в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости. Так, при попытке подтвердить номер, сервис выдает "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Код верификации также не приходит. Однако регистрация самого аккаунта через почту у россиян проходит успешно, все данные сервис принимает. РИА Новости направило запрос в Google.

https://ria.ru/20240812/rossiya-1965715892.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google