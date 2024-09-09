https://ria.ru/20240909/google-1971641539.html
Некоторые пользователи Google не могут зарегистрировать аккаунт в России
Некоторые пользователи Google не могут зарегистрировать аккаунт в России - РИА Новости, 09.09.2024
Некоторые пользователи Google не могут зарегистрировать аккаунт в России
Некоторые пользователи Google не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер, при этом у части пользователей все работает в штатном режиме,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:29
2024-09-09T16:29
2024-09-09T16:30
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google
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Некоторые пользователи Google не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер, при этом у части пользователей все работает в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости. Так, при попытке подтвердить номер, сервис выдает "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Код верификации также не приходит. Однако регистрация самого аккаунта через почту у россиян проходит успешно, все данные сервис принимает. РИА Новости направило запрос в Google.
https://ria.ru/20240812/rossiya-1965715892.html
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технологии, google
Некоторые пользователи Google не могут зарегистрировать аккаунт в России
Некоторые россияне не могут зарегистрировать аккаунт через российский номер
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Некоторые пользователи Google не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер, при этом у части пользователей все работает в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости.
Так, при попытке подтвердить номер, сервис выдает "Что-то пошло не так. Попробуйте позже". Код верификации также не приходит. Однако регистрация самого аккаунта через почту у россиян проходит успешно, все данные сервис принимает.
РИА Новости направило запрос в Google.