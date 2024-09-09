https://ria.ru/20240909/golikova-1971587049.html
Голикова назвала число мест на целевое обучение в вузах в этом году
Голикова назвала число мест на целевое обучение в вузах в этом году - РИА Новости, 09.09.2024
Голикова назвала число мест на целевое обучение в вузах в этом году
Количество мест на целевое обучение в вузах в рамках приемной кампании этого учебного года составило 145,4 тысячи, что на 3,8 тысячи больше, чем в прошлом году, РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:08
2024-09-09T13:08
2024-09-09T13:21
общество
татьяна голикова
россия
социальный навигатор
сн_образование
приемная кампания в вузы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964475471_0:172:2945:1829_1920x0_80_0_0_93cc0b3e28c0ae686d72316b07db48c6.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Количество мест на целевое обучение в вузах в рамках приемной кампании этого учебного года составило 145,4 тысячи, что на 3,8 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой."В рамках приемной кампании 2024/2025 учебного года общее количество мест в вузах для целевого обучения составило порядка 145,4 тысяч, что на 3,8 тысяч мест больше, чем годом ранее", - передаются слова Голиковой в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реагирования на ситуацию на рынке труда.Она отметила, что на целевое обучение по программам бакалавриата и специалитета уже зачислено около 39 тысяч человек. Прием на обучение по программам магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки еще продолжается.
https://ria.ru/20240830/mgu-1969454718.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964475471_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_5b6eff68b6293cf7e8e649a30fcde643.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, россия, социальный навигатор, сн_образование, приемная кампания в вузы
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Приемная кампания в вузы
Голикова назвала число мест на целевое обучение в вузах в этом году
Голикова: число мест на целевое обучение в вузах составило 145,4 тысяч
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Количество мест на целевое обучение в вузах в рамках приемной кампании этого учебного года составило 145,4 тысячи, что на 3,8 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"В рамках приемной кампании 2024/2025 учебного года общее количество мест в вузах для целевого обучения составило порядка 145,4 тысяч, что на 3,8 тысяч мест больше, чем годом ранее", - передаются слова Голиковой в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реагирования на ситуацию на рынке труда.
Она отметила, что на целевое обучение по программам бакалавриата и специалитета уже зачислено около 39 тысяч человек. Прием на обучение по программам магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки еще продолжается.