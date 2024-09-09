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Голикова назвала число мест на целевое обучение в вузах в этом году - РИА Новости, 09.09.2024
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13:08 09.09.2024 (обновлено: 13:21 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/golikova-1971587049.html
Голикова назвала число мест на целевое обучение в вузах в этом году
Голикова назвала число мест на целевое обучение в вузах в этом году - РИА Новости, 09.09.2024
Голикова назвала число мест на целевое обучение в вузах в этом году
Количество мест на целевое обучение в вузах в рамках приемной кампании этого учебного года составило 145,4 тысячи, что на 3,8 тысячи больше, чем в прошлом году, РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:08
2024-09-09T13:21
общество
татьяна голикова
россия
социальный навигатор
сн_образование
приемная кампания в вузы
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Количество мест на целевое обучение в вузах в рамках приемной кампании этого учебного года составило 145,4 тысячи, что на 3,8 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой."В рамках приемной кампании 2024/2025 учебного года общее количество мест в вузах для целевого обучения составило порядка 145,4 тысяч, что на 3,8 тысяч мест больше, чем годом ранее", - передаются слова Голиковой в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реагирования на ситуацию на рынке труда.Она отметила, что на целевое обучение по программам бакалавриата и специалитета уже зачислено около 39 тысяч человек. Прием на обучение по программам магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки еще продолжается.
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общество, татьяна голикова, россия, социальный навигатор, сн_образование, приемная кампания в вузы
Общество, Татьяна Голикова, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование, Приемная кампания в вузы
Голикова назвала число мест на целевое обучение в вузах в этом году

Голикова: число мест на целевое обучение в вузах составило 145,4 тысяч

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Количество мест на целевое обучение в вузах в рамках приемной кампании этого учебного года составило 145,4 тысячи, что на 3,8 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"В рамках приемной кампании 2024/2025 учебного года общее количество мест в вузах для целевого обучения составило порядка 145,4 тысяч, что на 3,8 тысяч мест больше, чем годом ранее", - передаются слова Голиковой в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реагирования на ситуацию на рынке труда.
Она отметила, что на целевое обучение по программам бакалавриата и специалитета уже зачислено около 39 тысяч человек. Прием на обучение по программам магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки еще продолжается.
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Средний балл ЕГЭ для поступления в МГУ достиг 86 баллов
30 августа, 13:15
 
ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияСоциальный навигаторСН_ОбразованиеПриемная кампания в вузы
 
 
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