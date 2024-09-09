https://ria.ru/20240909/golikova-1971587049.html

Голикова назвала число мест на целевое обучение в вузах в этом году

Голикова назвала число мест на целевое обучение в вузах в этом году - РИА Новости, 09.09.2024

Голикова назвала число мест на целевое обучение в вузах в этом году

Количество мест на целевое обучение в вузах в рамках приемной кампании этого учебного года составило 145,4 тысячи, что на 3,8 тысячи больше, чем в прошлом году, РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:08

2024-09-09T13:08

2024-09-09T13:21

общество

татьяна голикова

россия

социальный навигатор

сн_образование

приемная кампания в вузы

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Количество мест на целевое обучение в вузах в рамках приемной кампании этого учебного года составило 145,4 тысячи, что на 3,8 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщил аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой."В рамках приемной кампании 2024/2025 учебного года общее количество мест в вузах для целевого обучения составило порядка 145,4 тысяч, что на 3,8 тысяч мест больше, чем годом ранее", - передаются слова Голиковой в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реагирования на ситуацию на рынке труда.Она отметила, что на целевое обучение по программам бакалавриата и специалитета уже зачислено около 39 тысяч человек. Прием на обучение по программам магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки еще продолжается.

https://ria.ru/20240830/mgu-1969454718.html

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общество, татьяна голикова, россия, социальный навигатор, сн_образование, приемная кампания в вузы